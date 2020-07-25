İtaat et, bu bir emirdir!

Bir internet okuyucumuz WhatsApp ile kendisine gelen bir mesajı yine WhatsApp’tan bizimle paylaştı.

Mesaj “şimdiki idareyi ve hükümeti beğenmeyenler, süfyanın avanelerinin bu millete neler yaptığını ne çabuk unuttular” ile başlayıp eski dönemdeki bazı zulümleri saydıktan sonra “Bugün tüm bu zulümleri ortadan kaldıran bu idareyi ve hükümeti alkışlamayan maalesef basiret damarlarının felç olduğunu gösterir” hükmü ile bitiyor.

Mesajda bugünkü kusurlardan ve zulümlerden hiç bahis yok. Bunu yazan her halde Cennette yaşıyor!

Biz de kendisine şu cevabı yazdık:

“Yukarıdaki mesajı bana göndermeye gerek duyduğunuza göre bendenizi şimdiki idareyi beğenmeyenlerden biri olarak görüyorsunuz. Demek yazılarımı takip ediyorsunuz. Bu güzel desteğiniz için teşekkürler. Somut olarak yazılarımla ilgili eleştirilerinizi de okumak ya da duymak isterim. Allah kalbimi biliyor. Yapılan güzel şeyleri elbette alkışlarız. Ama eleştirme hakkımızı da saklı tutarız. Aynen Bediüzzaman’ın meşrûtiyetten önce ve sonra Abdülhamid Han’a ve tek parti dönemi CHP’sinin zulmünden sonra iktidara gelen DP’ye yazıp söylediği gibi ikaz etmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. İkazlarımızın işe yaradığını görmekten de mutlu oluyoruz. Yoksa malum, bizim partimiz patırtımız yoktur. Şimdilik bu kadar. Selamlar.”

Gerisini buradan yazalım:

Devletin kanununa, içinde ne yazdığını beğenmesek de itaat edebiliriz.

Devletin polisine, jandarmasına, yaptığını beğenmesek de itaat edebiliriz.

Ama sorgulama ve itiraz etme ve hatta “sivil itaatsizlik” anlamında “itaat etmeme” hakkımızı her zaman saklı tutmalıyız. Bizi hür yapan bu istek ve duygudur. Üstelik bu durum “devlet”in “nasıl bir devlet” olduğundan ve yönetiminin kimin ya da kimlerin elinde olduğundan bağımsızdır.

Meselâ virüs gerekçesiyle on beş gün boyunca toplantıları yasaklayan Ankara Valiliği’nin, avukatların protesto toplantısını polis zoruyla dağıtmasına karşılık On Beş Temmuz anma gösterilerine müdahale etmemesini “bilinçli bir tutarsızlık” ve “devletin çivisini çıkarma” gayreti olarak görür ve eleştiririz.

Bu vesileyle bir hususa dikkat çekelim:

Sosyal medyada arz-ı endam eden, muhafazakâr dil kullanan, dindar kılıklı, fanatik ve hatta trol nevinden bazı kişilerin yazdıklarını görüyorsunuz.

İktidara kayıtsız şartsız biat etmeyi reddeden tüm dinî cemaatleri “ikinci …öcü”, “üçüncü …öcü” gibi yakıştırmalarla suçlamaya yöneliyorlar. Beğenmedikleri herkesi renklendirme teranesiyle diledikleri damga ile damgalıyorlar.

Bu takımın yazılı ve görsel basında da hayli destekçisi var.

Diyanet İşleri Başkanlığı bile bu minvalde hazırlanan ve kendi üstüne atılan bir gizli rapora “bu benim değil” diyemiyor.

Bu yayınları yapanların bunun ne anlama geldiğini ve ne sonuç doğuracağını bilmemeleri mümkün değil. Bunları da mı yazmayalım!