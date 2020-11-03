"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Ki eki ne ki?

Ahmet BATTAL
03 Kasım 2020, Salı
Modern devlet din için yani dini tebliğ için var değildir.

Modern devlet ideoloji için yani bir fikirler demetini vatandaşlarının zihnine zorla kazımak için de var  değildir. Modern devlet ırklardan bir ırkı üstün saymak ve diğerlerini yutmak için bir araç da olamaz. 

“Devlet mi insan içindir, insan mı devlet içindir” sorusu artık cevabı net bir soru. Elbette, devlet denilen kuvvet; insanın mutluluğu, huzuru ve güvenliği için bir araç olduğu ve öyle kaldığı ölçüde meşru bir kuvvet kaynağıdır. Buna birileri “demokratik devlet” diyor. Olabilir. 

Devlet dediğimiz; bayrak, bina ve bürokrattır. Bürokrat attır. 

Bürokrat için politika belirlemek siyasetçinin işidir. Ve siyasetçi atı tımar eden seyistir. 

Bürokrat denilen atın sahibi ve siyasetçi denilen seyisin patronu vatandaştır. At da seyis de ona hizmet eder.

Bu durumda “insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü aslında “devleti terbiye et ki insan mutlu yaşasın” anlamına gelirse doğru olabilir. 

Ama bu sözü kimin ne anlamda kullandığı hep muğlaktır. 

Mesela Kamu Denetçiliği Kurumu devlet için değil vatandaş için var olduğu açıkça belli olan bir arabulucu kurum. Zira vatandaşın idareden hukuken ya da hakkaniyet gereği talep edebileceği hakları dava yerine uzlaşma ile elde edebilmesi amacıyla Anayasa ve kanunla kurulmuş.

Başdenetçi Şeref Malkoç “ombudsman.gov.tr” adresindeki sunuş yazısında “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” özlü sözünü kurumsal bir prensip olarak kabul ettiklerini yazıyor. 

Ama hangi anlamda? Devlet amaç mı, araç mı? Vatandaş amaç mı, araç mı?

Bu vecizenin içinde aslında kapsayıcı ve dışlayıcı iki anlam bulunabilir:

Dışlayıcı olanı tercih gerektirir: Ya insanı yaşat ki devlet yaşasın. Veya devleti yaşat ki insan yaşasın. 

Kapsayıcı olanı amaç gerektirir: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve devleti yaşat ki insan yaşasın. 

Bu iki anlamdan hangisinin doğru olduğu ise şu soru ile ilgili:  “Yaşat ki” deki “ki” eki ne ki? 

Aslında bu konu “dilbilgisi”nden çok “düşünüş bilgisi” ile ilgili. 

Meselâ: “Ağacı iste ki meyven olsun” ve “meyveyi iste ki ağacın olsun”.

Hangisi mantıklı? 

İkisi de mantıklı görünüyor. Ama ağaç mı meyve içindir, meyve mi ağaç içindir?

Elbette her meyvenin çekirdeğinde bir ağaç saklıdır. Ve Yüce Yaratıcı açısından her meyve ve içindeki her çekirdek yeni bir ağaç içindir. 

Ama bizim istifademiz açısından meyve genellikle yeni bir ağaç için değil yemek ve şük- retmek içindir. 

Modern devlet de Allah’ın sosyal fıtrat kanununa tabi bir varlıktır. Ama kadim bir varlık değildir. Arzîdir ve arızîdir. İnsan ve aile gibi fıtrî değil modern toplum kadar sun’îdir. Devlet, içinden insan denilen ağacı çıkaran çekirdekli bir meyve değildir. 

Biz devleti devlet için ya da din için istemeyiz. Biz devleti “insan” için isteriz. 

İnsanın insaniyeti de devletin adaleti iledir. 

Ey siyasetçi ve ey bürokrat: Devleti adalet üzere tut ki insanın insaniyeti parlasın. Hem o da sensin, mükerremsin ve mükerrem kal.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Viyana'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    Sevinçten ağlatan gülümseme

    İzmir'de vefat sayısı 98'e yükseldi

    58 deprem önergesi reddedilmiş

    Kıdem tazminatı ve emeklilik tehlikede

    Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

    Viyana'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

    Koca: Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 arttı

    Türkiye, üç büyük krizin içerisinde

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

    Salgın nedeniyle 442 gazeteci öldü

    DSÖ Genel Direktörü karantinaya girdi

    Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

    Trabzon Valiliği uyardı: Yayla evlerinde erzak ve malzeme bırakmayalım

    'Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı'

    ABD'deki tarihi seçime saatler kala son durum?

    'Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı'

    14 yaşındaki İdil depremden 58 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı

    Deprem karnemiz kırık

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine tazelenen deprem dersleri
    Genel

    İzmir'de vefat sayısı 98'e yükseldi
    Süleyman KÖSMENE

    Gecede teheccüd namazının faziletleri
    Risale-i Nur'dan

    Mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri
    Faruk ÇAKIR

    Böyle bir mektup Macron’a yazılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir modernleşme arayışı olarak Tanzimat
    Ahmet BATTAL

    Ki eki ne ki?
    Genel

    Kıdem tazminatı ve emeklilik tehlikede
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ulum-u imaniye” ve siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.