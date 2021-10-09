Kılıç kesmez, el keser

Görünüşte kesen kılıçtır, ama asıl hak ve sorumluluk onu tutan elin sahibine aittir.

Külliye’deki elektronik imzalı ya da ıslak imzalı kâğıtları imzalayan en yüksek dereceli elin kimin eli olduğu belli. Ama o eli ve o elin dilini “dün öyle bugün böyle” yazdıranın ve konuşturanın kim olduğu her geçen gün daha çok merak ediliyor.

İşte bir örnek:

Cumhurbaşkanı 29 Eylül 2021’de bir karar veriyor ve kararını 30 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayınlatıp konu hakkında Özelleştirme İdaresi Başkanlığına görev ve talimat veriyor.

Konu İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde bulunan ve üzerinde eskiden Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İETT Garajı’nın yer aldığı 286 bin metrekarelik alanın imara açılması ve özelleştirilmesi.

Ortada “bu siyasî bir tercihtir” deyip geçemeyeceğimiz bir konu var.

Zira bu arazi şehrin göbeğinde ve daha önce bizzat Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından “millet bahçesi” yapılacağı açıklanan bir arazi. Doğrusu bu proje çevredeki evlerin nefes alması için de iyi bir cemile olurdu. Ama olamadı. Üstelik verilen sözler unutulur sanıldı. Ama unutmayanlar da vardı ve gündeme getirdi. Haberdar olmak isteyenler haberdar oldu. Kafasını kumda tutanlar için pek bir çare yok.

Daha ilginci de şu:

Erdoğan, bilhassa son üç dört senedir, sık sık, yatay mimarî ya da yatay yapılaşma taraftarı olduğunu dile getiren açıklamalar yaptı. Hatta dikey mimarî ile ilgili olarak “yanlış yaptık” da dedi.

İnternet arama motoruna “Erdoğan” ve “yatay mimarî” ya da “yatay yapılaşma” yazıp aradığınızda bu minvalde çok sayıda konuşmasına rastlayabilirsiniz.

Şimdi sıkı durun.

Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Cumhurbaşkanı Kararına göre İstanbul Ataşehir’deki o araziye yirmi katlı yapı yapılabilecek.

Bu yirmi katı dikine değil de yatayına yapacak bir mimar ve mühendis henüz anasının karnından doğmadı.

O halde soralım: “Dikey mimari şehirlere ihanettir” deyip bundan vazgeçme sözü veren Erdoğan’a geçen haftaki bu dikey mimari Kararını kim imzalattı?

Ve ey Erdoğan’a oy verenler, bu sorularımız size:

Birbiriyle yüz seksen derece zıt olan bu iki Erdoğan’ın aynı anda devletin başında bulunması sizce mantıklı mı?

“Dikine gitmekten vazgeçtim” diyen o Erdoğan mı “dikine dikine” giden bu Erdoğan mı haklı?

Neden böyle oluyor?

Sorular çoğaltılabilir. Ama cevap net:

Her şey bir tek adamı memnun etme hedefi üzerine kurulup kurgulanınca o bir adamı hangi gün kimin nasıl ve neyle memnun ettiğine göre değişen bir devletimiz var.

Çağ fırıldak. Devlet de bu fırdöndüye ayak uyduruyor.

Milletin bir kısmı uykuda. Ama uyanık olanlar da var ve sayıları artıyor.

Bu taze uyanıkların bir kısmının bu fırdöndüden başı dönüyormuş. Olsun!

Beğenmiyorlarsa yeniden uyusunlar…