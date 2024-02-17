"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Kimler kimlerle beraber

Ahmet BATTAL
17 Şubat 2024, Cumartesi
“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denilen sistemsizliği eleştirdiğimiz “Çak bir beşlik” başlıklı yazımızın sonunu şu cümlelerle bağlamıştık:

Yeni Asya’nın bu ucubeye baştan itibaren karşı çıkmasının sebebi yukarıda iki güncel örneğini verdiğimiz neticeleri ve benzerlerini öngörebilmiş olması.

Yeni Asya’nın son genel seçimde Millet İttifakına verdiği desteği ve mahallî seçimlerde de benzer bir ittifakı arzu etmesini “CHP’ye destek” gibi göstermeye çalışan kötü niyetlilere en iyi söz sükuttur. Ama ya onların tesirinde bakıp böyle gören şaşı bakışlıların bakışını düzeltebilmek için bu deliller yetmez mi?

Yeni Asya “Demokratları destekliyoruz” derken bir hayalin peşinden gidiyor. AKP gerçeğinin vebalinin ardına düşmektense bu daha iyidir. Hem tek adam rejimini bitirmeyi ve parlamenter demokrasiye dönmeyi vaat etmiş olan bir ittifakın nesi bundan kötü olabilir ki? 

Demek, mahalli seçimlerden sonra siyasetin ilk gündemi, Millet İttifakını yeniden canlandırmak ve genişletmek olmalı. 

Bugün biraz daha açalım: 

Yeni Asya’nın son genel seçimde Millet İttifakına vermiş olduğu desteğin sebebi açık. İki kutuplu cephe siyasetini ve “tek adam rejimi”ni bitirebilmek ve parlamenter demokrasiye dönebilmek. 

Böyle düşünenlerin mahallî seçimlerde de benzer bir ittifakı arzu etmiş olmasının sebebi de aynı. Zira bizler hiçbir zaman mahalli seçimleri sadece mahalli seçimler olarak görmedik. 

Görünüşte siyasi partilerle alakası olmayan muhtar seçimlerinde bile siyasetin ana renkleri tesirli oluyorken mahalli seçimlerde ve hele büyük şehirlerin başkanlıklarında ülke siyasetiyle ilgili sebep ve sonuçların olmadığı düşünülemez. 

Ve bizler için ana mesele ülke siyaseti ve hatta İttihad-ı İslam siyaseti.

Yani mahalli seçimlerde ittifaklar olabilseydi ve Demokrat Parti de bir ittifakın kurucu unsuru olarak yer alabilseydi, genel seçimlerdeki beklentilerimize benzer bazı neticeleri dolaylı olarak beklemek imkânına sahip olabilecektik. Olmadı veya olamadı.

İttifaklara destek, ittifakın içindeki “büyük parti”ye ya da daha fazla rey kazanan partiye destek olarak görülemez. Önemli olan hedefidir.

Hem bazen küçük büyükten daha büyük olur. Tipik örnek AKP ve MHP-Vatan Partisi ilişkisidir. 

Bugün Ankara’yı ve bilhassa Külliyeyi yakından ve dikkatle izleyen herkes biliyor ki ideolojik iktidar 2001 yılındaki AKP’nin değil Bahçeli-Perinçek ikilisinin elinde. Ulusal Kanal’ın yedi sekiz senedir yayınlarında neden “muhalefete muhalefet” ettiğini anlamak lazım.  

Dolayısıyla siyaseti kendi zeminine oturtma isteğini ve buna yönelik tercih ve tutumları bilinçli şekilde ve ısrarla “CHP’ye destek” olarak okumak ve okutmak “ya AKP’lisin ya CHP’li” tuzağına düşmenin sonucu. Zaten bunun bir adım sonrası “ya bizdensin ya düşmandan” ya da “ya Müslümansın ya münafık” gibi saçmalıklar. 

Biz siyasetçi olmadığımız için partimiz yok. Bütün siyasetçilere fikrimizi veririz ve bir partiye de reyimizi veririz. Reyimize talip olana değil fikrimize değer verene değer veririz.

Siyaset kendi fıtri mecrasından akmadığı için bizim halimizi gören bazılarının kafası karışır. Bu normaldir. 

Dolayısıyla o yazımızdaki “Yeni Asya ‘Demokratları destekliyoruz’ derken bir hayalin peşinden gidiyor. AKP gerçeğinin vebalinin ardına düşmektense bu daha iyidir.” cümlesi önemli. AKP’nin Türkiye’yi dünyada ve dinde getirdiği yeri bilip de beğenene zaten söyleyecek sözümüz yok!  

Dolayısıyla tek adam rejimini bitirmeyi ve parlamenter demokrasiye dönmeyi vaat etmiş olan ve kıl payı kaybeden Millet İttifakının bir benzerinin mahalli seçimlerden sonra yeniden gündeme gelmesini istememizin sebebi de işte bu ana hedefimiz. 

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    17.2.2024 00:14:03

    Evet hocam çok stratejik bir şey söylüyorsunuz; " bizim için mahalli seçimler sadece bir mahalli seçim değildir" Zira bazen iktidar değişikliğine giden yol, mahalli seçimlerden geçebilir; tıpkı 1989 mahalli seçimlerinde olduğu gibi. Muhalefetin alacaği iyi bir sonuç iktidarın kimyasını bozup erken seçime zorlayabilir, neden olması yaşayıp göreceğiz...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bütçe açığı alarm veriyor

BM’ye Filistin Devleti çağrısı

‘Arkadaşlarımızın kemiklerine bile ulaşamayacaklar’

Endişeler artıyor

Rus muhalif Navalnıy’ın öldüğü bildirildi - Navalnıy'ın ölüm haberine ilişkin dünyadan tepkiler

Erzincan’daki facianın nedeni, iktidarın vurdumduymazlığıdır

Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

Filistin Devleti için imza kampanyası - İsrail'e silah satanlara ikaz!

Filistin, UAD konusunda iyimser

AB’ye çağrı: İsrail’le anlaşmalar gözden geçirilsin

Gazze’den Erdoğan’a acı sorular - “Refah sınır kapısında sizi niye göremedik?”

Heyelan tehlikesi sürüyor

Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ediyor

Filipinler'deki son 10 yılın en büyük heyelanında ölü sayısı 92'ye yükseldi

YSK'den 'seçmen kaydı' hatırlatması

Antalya'da 1948 dekar tarım alanı zarar gördü

Savaş değil soykırım

ABD İsrail’e artık silah vermesin

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bebek çizimlerinden “örgüt propagandası” çıkarmak...
Ahmet BATTAL

Kimler kimlerle beraber
Genel

Bütçe açığı alarm veriyor
Ali FERŞADOĞLU

Cübbe altındaki sopa ve tezgahı!..
Said YÜKSEKDAĞ

Bu son fırsatımız olabilir!
Orhan Ali YILMAZ

“Kötülük” problemi...
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

Felâket “geliyorum!” demiş
Yasemin YAŞAR

Hakikati söylemenin bedeli
Ali HAKKOYMAZ

Zelzele gecesi - Ân diyarı (17)

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.