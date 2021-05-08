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8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Lüzumsuz işler bakanlığı mı?

Ahmet BATTAL
08 Mayıs 2021, Cumartesi
İstanbul’un Belediye Başkanı türbe ziyareti adabını bilmiyor. Karadeniz’de yokuş çıkar gibi, eli arkasında geziyor.

Yanındakiler de onu adabınca ikaz etmeyi bilmiyor.

Birileri bu duble adab noksanını sosyal medyada yayınlıyor ve eleştiriye açıyor.

Buraya kadar tamam. 

Ama birisi ya da birileri “türbede eli arkasında yürümek sadece saygısızlıktır değil aynı zamanda suçtur” diyerek CİMER’e şikâyet ediyor.

CİMER’dekiler şikâyeti ciddiye alıyor ve İstanbul Cumhuriyetinin Başsavcısına bildiriyor.

Hadi CİMER’dekiler memurdur, lüzumsuz işgüzarlık yapmışlardır. 

Ama savcı da işgüzarlığı sürdürüyor. 

Kanunlarımızda böyle bir suç olmadığını bilmemesi mümkün değil. 

Adı üzerinde, savcı.

Savcı demek “Ceza Kanununu ezbere bilen (ya da bilmesi gereken) adam” demek. 

Ama hayır, anlaşılan o avcı savcının ezberi başka. “Emir demiri keser” meselâ.

CİMER’den EMİR gelince avcı ayağa kalkıyor, hazırol’da duruyor ve “başüstüne” çakıyor olmalı ki…

“Bir araştıralım bakalım, ama araştırmak için de izin almamız lâzım, isteyelim bakalım” diyor ve İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istiyor. 

(Ki o savcı muhtemelen bu gazın da havasıyla uçmuş ve şimdi İncek dallarına konmuş bir “Oooo mütereffi ya da Aaaaa mütetayyir Savcı” durumunda- olabilir.)

İş basına yansıyor ve tartışma başlıyor.

CİMER tartışılıyor, siyasî yön konuşuluyor, niyetler sorgulanıyor vs.  

Nihayet İçişleri Bakanı kendi cevabını veriyor: Mealen diyor ki “bu görüntüler gösteriyor ki saygısızlık var, ama ben soruşturma izni vermem”.

Yani diyor ki saygısızlık başka suç başka. 

Doğru. 

Ama çoğu zaman olduğu gibi bu olayda da işin aslı gözden kaçırılıyor:

Suç ve suçluyu takip işiyle meşgul olması gereken güvenlik bürokrasisi ve savcılar böyle lüzumsuz işlerle neden meşgul oluyor ve ediliyor?

Suç ve cezada kanunilik ilkesi modern ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri. 

Hukuk devletinin de ana direği: Kanunsuz suç olmaz. Suç sadece kanunda suç olarak tarif edilenden ibarettir.  

Bu ilke, vatandaşı da, göz önündeki şöhreti de, siyasetçiyi de vs. sataşmaya karşı güven içinde tutacak önemli bir prensip.

Sistem bu konuda neden bir ön denetim mekanizması içermiyor?

“Canım mekanizma var” diyeceksiniz. Haklısınız.

O zaman soralım:

Var olan mekanizmalar neden işlemiyor?

Çanlar kimin için çalıyor? 

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Yorumlar

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  • Seyit Ali

    8.5.2021 00:31:19

    Secimden onceki imamoğlu ile şimdiki imamoglu bir değil. Secim zamanı sanki uslu kuzu gibiydi. Şimdi ise biraz adap tavır ve yürüyüşü bile değişti. Imamoğlu kendine gel. Evet sana yapılan siyasidir yanlıştır ama sen buna neden olmamalıydın. Silkin ve kendine gel makam sahibi vakur ve ciddi olur o ne öyle elleri arkada türbede dolaşmak Şahsen sana yakışmadı. Siyasilerin yaptığını da tavsif etmedim soruşturma açılarak yapılan basite kaçmış. Soruşturma yerine kınansa idi daha güzel olurdu

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