"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Şen gönüller yatağı - 2

Ahmet BATTAL
07 Ocak 2021, Perşembe
Önceki günkü “şen gönüller yatağı” başlıklı yazımızda Boğaziçi Üniversitesi’ne paraşütle indirilen rektör Melih Bulu’nun siyasî kimliği ve atanma biçimi hakkında eleştiri yazdık.

Aynı gün YÖK konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve özetle “bir üniversitede rektör olabilmek için o üniversitenin kadrosundan olma şartı yok, buna gerek de yok” dedi.

Açıklama iki yönden problemli:

Birincisi kanunlarımızda böyle bir mecburiyet olmadığı doğru, ama üniversite geleneğimizde böyle bir teamül var. (Daha doğrusu, vardı). 

Eskiden üniversiteye o üniversiteden bir kıdemli hoca rektör olurdu. Meselâ Ankara’dan İstanbul’a rektör gidilmezdi. 

Son yirmi otuz senede bu gelenek görünmez oldu. 

Ama sebebi başka: Yeni kurulan çok sayıda üniversiteye kurucu rektör atanırken işin tabiatı gereği “gelişmiş üniversitelerden” güngörmüş ve idarecilik tecrübesi bulunan hocaların atanması şeklinde bir beklenti ve uygulama gelişti. 

Bunun da elbette eleştirilecek bazı yönleri vardı, ama neticede bir tür mecburiyetten ve vizyondan kaynaklanıyordu.

Şimdiki rektör atamalarında ise, bırakınız aynı üniversiteden olmayı, üniversitede öğretim üyeliği tecrübesi bile olmayan “taze profesör”ler rektör atanıyor. Hatta bunlar için kanun bile değiştirildi. 

Üniversitelerin “iktidar politikaları doğrultusunda üretim / icraat yapmak amacıyla yönetilecek bir kamu kurumu” olduğunu ve “kazanan her şeyi alır” kuralının buralar için de geçerli olduğunu varsayan fevkalâde sakıncalı bir yaklaşım YÖK’ü de yönetip yönlendiriyor.  

İkincisi YÖK’ün açıklamasında parti bazında siyasallaşmış kişilerin rektör olması meselesi ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yoktu. Oysa herkes biliyor ki konunun asıl eleştiriyi hak eden yönü bu.

Muhalif siyasete mensup biri atansaydı haklı bir alkış konusu olurdu. Problem “iktidarcı siyaset”in, bir zehirli sarmaşık gibi bütün üniversitelerin tepesini sarması. 

Zaten Prof. Bulu da aynı gün NTV’ye açıklamasında YÖK’ün ayağına kurşun sıkarcasına “ben aktif siyasete SHP / CHP’de başladım, LDP’de devam ettim ve sonra AKP’ye geldim” dedi. 

Yetmedi, açıklamasında aynen şunları söyledi: “Hocalar oy verecek rektör seçilecek diye bir şey yok, her yerde atanıyor. Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan yöntem değil, demokrasi çok doğru bir yöntem, ama herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz.”

Yanlış anlaşılmasın, biz üniversitede siyasete karşı değiliz. Aksine siyasî ve akademik hürriyetin ve çoğulculuğun atbaşı gitmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Akademisyenlerin siyaset yapmasında da bir problem yok. 

Ama siyasete meraklı ve iktidar partisi ile ilişki kurmuş kişilerin kurum kültürüne sahip ve gelenek oluşturmuş yapılara paraşütle rektör yapılmasına itiraz ediyoruz. 

 Üniversiteler “iktidarcı siyaset” kurumları değildir ve olmamalıdır. Bir de unutulmasın ki biz bu yazıyı ömrümüz olursa ve gerekirse on sene sonra da o zamanın iktidarına yazacağız. 

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de kritik saatler

    Faiz batağı derinleşti

    Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

    Asgarî ücret zammı şimdiden eridi

    Uysal: Diyarbakır annelerinin yanındayız

    Küçük esnaf yeniden veresiyeye döndü

    NATO Genel Sekreteri: ABD'deki görüntüler şoke edici

    ABD Kongresi savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    ABD'deki gösteride tansiyon yükseldi: Trump destekçileri Kongre binasına girdi

    Beşiktaş, Rizespor'u 6 golle geçti

    'Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim'

    Dünya genelindeki vaka sayısı 90 milyona yaklaştı

    'Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var'

    AB, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı

    İngiltere'de en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    Boğaziçi'ndeki gözaltılara ilişkin son durum?

    Otomobil fiyatları Aralık'ta ilk kez düştü

    Bosna Hersek’İn İlk başörtülü bakanı oldu

    Arap Birliği memnun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle güçlenen istihbarat vesayetini kırmak için...
    Faruk ÇAKIR

    Şimdi böyle valiler var mı?
    Genel

    ABD'de kritik saatler
    Ahmet BATTAL

    Şen gönüller yatağı - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar İstanbul’a gel, 2021’e gel!
    Süleyman KÖSMENE

    Ailede kazanç kime aittir?
    Feyzullah ERGÜN

    Yüksek enerji kaynağı: Pekmez
    Mikail YAPRAK

    Dr. Mehmet Akay: “Hakîkî istikbâl kabrin arkasında”
    Halil ELİTOK

    “Konu mankeni”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.