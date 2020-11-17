"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Üçüncü kuşun tedavisi

Ahmet BATTAL
17 Kasım 2020, Salı
Dokuz on sene evvel “hükümet-cemaat çatışması” olarak başlayıp önce “Paralel Devlet Yapılanması”na ve oradan da 15 Temmuz vesilesiyle “FETÖ” damgası üzerinden başka bir kavrama dönüşen sosyal-siyasal fitne sürecindeki oyuncuları biliyoruz, ama “arka plan”da durup onları oynatanları pek bilemeyeceğiz.

O oyun kurucuların bir taşla birkaç kuş vurdukları ve daha da vurmak istedikleri açık. 

Bu kuşlardan üçüncüsü ve yediği taşın yarası bu günlerde net biçimde ortaya çıkıyor. Şöyle: Bir taraftan, AKP ve ortağı MHP, bilhassa zulümleri görmezden geldiği için kan kaybediyor. Muhalefet hareketleri de güçlenmeye başlıyor. 

Ama öbür taraftan birilerince “…öcü” damgası kullanılarak bilhassa dindar insanlar sindiriliyor ve AKP’den başka yerde siyaset yapamaz ve giderek hiçbir şekilde muhalefet yapamaz halde tutulmaya çalışılıyor. 

Üstelik herkes biliyor ki bu yapı ile “makbul cemaat” olduğu dönemde temaslı olmak yönünden AKP’li dindarlar diğer dindarlardan çok daha önde idi. 

Şimdi AKP’de kalan AKP’li dindarlar –şimdilik- dokunulmazlık elde etmiş gibiler, ama diğerlerine önüne gelen dokunuyor ve hatta damgalıyor. 

Böylece AKP dindarların –şimdilik- damga yemeden siyaset yapabileceği tek adres olarak gösterilmiş oluyor. 

Özetle, dindar insanlara “cemaat eşittir terör örgütü” varsayımıyla ve cemaat mensubiyetini gösteren ama hiçbiri tek başına suç oluşturmayan deliller yardımıyla örgüt üyeliğinden verilen cezalar sayesinde gözü korkutulan insanlar muhalif siyasetten ve siyaset de bu muhalif dindarlardan mahrum bırakılıyor. 

Ama “cemaat adına” denilerek işlendiği iddia edilen suçlar, suç ortakları olan muktedir siyasilere şimdilik dokunulamadığından –şimdilik- yargılama konusu yapılamıyor. 

Haksız dokunulmazlık elde etmiş olan AKP’liler bu düzenin sürmesini istiyorlar ama AKP’nin geldiği noktayı da görmezden gelemiyorlar.  

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal AKP için geçen hafta çok güzel bir benzetmeyle “bir kişinin hayran kulübü haline gelmiş bir teşekkül” demişti. 

Yani AKP bir “parti” olmaktan çoktan çıktı. 

Dolayısıyla AKP üzerinden sürdürülen bu projenin de elbet sonu gelecek ve kuştaki taş yarası tedavi edilecek. 

Bunun şartı ise 15 Temmuz’un gerçekten aydınlatılması. Meselâ TBMM’de yarım kalan çalışmanın tamamlanması şart. 

Nitekim muhalifliği ile bilinen ve muhalifliği sebebiyle hapse giren gazeteci Müyesser Yıldız geçen hafta hapisten çıktığı gün “15 Temmuz soruşturulmalı, gerçek suçlular hâlâ dışarıda” demişti. 

Bütün bunlar gösteriyor ki siyasetin yargı tarafındaki çatlak, siyaset zeminine giren Damat çatlağından daha büyük olacak. 

Yeter ki muhalif siyasetçiler ve bilhassa Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu artık şu “…öcü” damgasını hakkıyla sorgulayabilsinler ve doğru yerde doğru şekilde kullanabilsinler… 

Okunma Sayısı: 411
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reform paketleri çözüm getirmedi

    Amaç kalitesi, hayat kalitesini ortaya koyar

    Millî Eğitim’de liyakatsiz kişiler tayin ediliyor

    Hukuksuz kararlar cebimizi de boşaltıyor

    2021 için kıtlık uyarısı

    Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

    AB'den bir aşı sözleşmesi daha

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 55 milyonu aştı

    İsrail, ABD, Bahreyn yetkilileri Kudüs'te toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Benzine 32 kuruş indirim

    BM ve AB'den İsrail'e tepki

    Kovid-19 aşısına ilişkin bir açıklama da Moderna şirketinden

    Belarus'taki protestolar devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var!

    İran'da iş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

    Ümit Özdağ hakkında ihraç kararı

    Kanal itirazına bölücülük suçlaması

    Şuşa'da 28 yıllık hasret sona eriyor

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform paketleri çözüm getirmedi
    Faruk ÇAKIR

    Bunlar da güzel haber
    Ahmet BATTAL

    Üçüncü kuşun tedavisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Erken seçim videosuna “dünyevî” tepki!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân uçaktan bahseder mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir çift demokrasi oyunu
    Osman ZENGİN

    Ömer Yavuzyiğitoğlu
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.