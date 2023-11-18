"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yargıtay mı, AYM mi?

Ahmet BATTAL
18 Kasım 2023, Cumartesi
Bugün ve yarın AYM’nin Can Atalay kararını ve sonrasında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM kararına karşı ısrar ve red kararını değerlendireceğiz.

Öncelikle AYM kendi görevini kararında şu şekilde tesbit etmiş: 

“Yargıtay adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak görevlendirilmişken Anayasa hükümlerinin yeknesak bir biçimde uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlama görevi de Anayasa Mahkemesine verilmiştir.” 

AYM, bu kararında aslında “Gergerlioğlu vak’ası”nın tekrarını önlemeye çalışıyor:  

“Anayasa Mahkemesinin Gergerlioğlu kararındaki tespitleri o başvurucuya benzer durumdaki diğer bireyler yönünden olduğu gibi eldeki başvuru için de geçerlidir. Buradaki benzerlik suç isnadındaki benzerlik değil Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında dokunulmazlığın bulunmadığı yönünde yapılan tespitte ortaya çıkan benzerliktir.”

Sonra da şunu söylüyor: “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiş; aksine başvurucunun anayasal haklarını -Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak- daraltıcı bir şekilde yorumlamak suretiyle ihlal etmiştir.”

AYM’nin bu yaklaşımla verdiği ihlal kararı üzerine dosyayı yeniden ele alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında konuya şöyle yaklaşmış: 

“Anayasal demokratik bir rejimde, AYM’nin aktif olmasının meşru görülebileceği alan, sadece kişisel ve siyasi haklar alanıdır. Bu bağlamda; AYM kararlarının Anayasal normlara uygunluğunun denetlenmesi oldukça zorluk arz etmektedir.”

Bu cümleler tam bir fiyasko. Çünkü zaten konu, Can Atalay’ın “kişisel ve siyasi haklar alanı” ile ilgili!

Zaten Yargıtay 3. Ceza Dairesi de kararında bunu söylüyor: 

“Anayasa Mahkemesi, başvurucu yönünden diğer mahkemelerde yapılan yargılamalarda somut olay bağlamında Anayasa ile AİHS ve ek protokollerinde korunan temel haklarından birinin ihlal edilip edilmediği yönünde bir denetim yapmakla yükümlüdür. İhlalin tespiti halinde ise, bunu ortadan kaldıracak gerekli tedbirlere görev ve yetkisi dahilinde hükmedecektir.”

Devamındaki “Anayasa Mahkemesi bu görevini yerine getirirken diğer mahkemelerin yerine geçmek suretiyle karar veremez.” cümlesinin de bir anlamı yok. Çünkü AYM “sanığı beraat ettirdim” filan demiyor! 

Zaten 3. Ceza Dairesinin derdinin başka olduğu şu cümlelerden anlaşılıyor: 

“Anayasa Mahkemesi Erdem Gül ve Can Dündar kararında ortaya koyduğu gerekçeyle ağır ve haklı eleştiriler almış ve bu kararda inceleme yetkisini açık şekilde aşmıştır.”

Yani diyor ki “MİT Tırları haberleri” davalarında AYM devletten değil AİHM’den yana tavır almıştır ve bu eleştirilmiştir!

Hele karardaki şu cümleler 3. C.D.nin asıl korkusunun ne olduğunu ele veriyor: 

“Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, pek çok kanlı terör eylemi ile irtibatlandırılan ve haklarında yukarıda sayılan mutlak terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunup, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, … Cemil Bayık, Murat Karayılan … gibi şüpheli ya da sanıkların, milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının ve TBMM’ye girmelerinin önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir.”

Yani zımnen diyor ki “savcıların ‘sanık’ dediği ve dosyasını açık tuttuğu bazı kişiler, “bize göre” kesin hükümlü olabilir. “Bize göre” kesin hükümlü birileri halka göre suçlu olmayabilir ve milletvekili seçilebilir. Üstelik Meclis çoğunluğu da bu kişileri kendi içinden ayıklayıp yargılanmak üzere önümüze atmayabilir. İşte biz bu ihtimali şimdiden görüyor ve Meclisin de önüne geçip önlemeye çalışıyoruz. AYM ise önümüze çıkıp bize engel oluyor!” 

Demokrasi ve hukuk devleti(!) de böyle bir şey zaten!

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    12 Temmuz yasa değişikliği Samast’ı serbest bıraktı

    Çalışma Bakanı: Türkiye’de aç ve yoksul yok

    Suç oranları artarken, üstü kapalı aflar toplumu rahatsız ediyor

    AYM’yi bekleyen tehlike

    Yargıtay anayasayı ihlal etti

    Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi

    Gazze Şeridi geniş çapta açlıkla karşı karşıya

    Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Florida valisi ve üniversitene ifade özgürlüğünü engellediği için dava

    İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı

    Art arda 3 yerde İsrail bombalarının hedefi oldu: Ailesini ve ayaklarını kaybetti

    Küçükçekmece'de 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

    "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" sözleriyle istifa etti

    'İsrail'in BMGK kararına verdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz'

    ABD ile Çin arasında, "ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması" kararı

    İsrail polisi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldırmadı

    Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu saldırı düzenlendi

    Marmara Bölgesi'nde ekim ayı yağışları yüzde 52 düştü

    Avrupa Birliği'nde gereksiz antibiyotik kullanımıyla mücadele

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet ve hürriyet yoksa ekmek de yok
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay mı, AYM mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Şefkat kahramanları nura hizmet ediyorlar - Her programın bir hikâyesi var - 4
    Cevher İLHAN

    İsrail’in “soykırım suçu” ortağı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Tuzak sualler
    Ali FERŞADOĞLU

    Soruların ilmi cevaplarını verebiliyor muyuz?
    H. Muharrem OKUR

    İZKİTAP'ta adalet coşkusu
    Faruk ÇAKIR

    Batı medyasının intiharı
    Ali HAKKOYMAZ

    Bombalar ve uçurtma (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.