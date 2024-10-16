"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yorgan gitti, ya kavga?

Ahmet BATTAL
16 Ekim 2024, Çarşamba
Muhalif gazetelerin verdiği habere göre Kara Harp Okulu’nun mezuniyet merasiminde cami açılışını protesto etmek amacıyla merasim sonrası ayrıca bir araya gelip kılıçlı Kemalist’li alternatif yemin metni okuyan taze teğmenler hadisesi “şimdilik” nihayete erdi.

Takım, bölük ve tabur komutanlarında oluşan yaklaşık kırk kadar subay buradaki görevlerinden alınıp başka görevlere atandılar.

Yani yorgan gitti ve şimdilik(!) kavga bitti gibi görünüyor.

Hakikaten bitti mi ve bitmeli mi?

Eğer kavga askerî vesayetin kaldırılması kavgası ise devam etmeli ve sonuna kadar gitmeli. Ama askerî sistemi zaafa uğratmamayı da temel prensip yaparak.

Eğer kavga demokrasi kavgası ise kavga yine devam etmeli. Ama sadece askeriyeyle sınırlı kalmamalı ve sivile de teşmil edilmeli.

Biz bu konularda maalesef ümitli değiliz.

Neden?

Zira AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan bu konularda Devlet Bahçeli ekibine ve hatta Doğu Perinçek ekibine teslim olmuş durumda. Onlar da “de…” deyince demokrasiyi değil “devlet”i anlıyorlar.

İktidarla arası “iyi” sayılan bazı dinî cemaatlerin ileri gelenlerinin, “referanslarımız işe yarıyor, bizim gençlerden de subay alınıyor, Erdoğan iyi adam” demelerinin bu meselede hiçbir önemi yok.

Üstelik bu gençlerin çoğunun askeriyeye intisaptan sonra dindarlığını gizlediği ya da dindarlıktan uzaklaştığı nazara alındığında ümitlenmek için fazlaca bir sebep de kalmıyor.

Önemli olan askeriyenin demokratik yapıya kavuşması değil. Askerlik emir mesleğidir. Orada demokrasi işlemez ve işlememeli. (Bazı konularda bazı istisnalar elbette olur ama bu ayrı konu.).

Önemli olan, subayların demokrasiyi hazmetmiş kişiler arasından seçilmesi ve eğitim süreci boyunca da bu hazım kapasitesini zenginleştirmesi.

Bunun ilk şartı ise subay adaylarının sadakatinin “Erdoğan’a sadakat” değil, “devlete sadakat” temelinde yükselmesi.

Yoksa herkes biliyor ki mesele subayların dindarlaşması değil.

Ya da subayların dindarlığının görünür olması olmaması da değil.

Yanlış anlaşılmasın, biz bir subayın “ileriye hazırlık yapmak” adına dindarlığını gizlemesini doğru bulanlardan değiliz. Zira biz bu memlekette namazı gizleyerek İslam’a hizmet edilebileceğine inanmıyoruz.

Gizleyen, kendisi için, ailesi için, atılmamak için vs. gizliyor olabilir ve bunu da anlayabiliyor ve hatta anlayışla karşılıyoruz.

Defalarca yazdık, yine yazalım, askeriyenin içerisinde toplumun her sosyo-kültürel kesiminden ya da her inanç grubundan insanlar olur ve hatta olmalı. Ve üstelik bunlar kendilerini gizlemeye ihtiyaç duymayacak kadar özgür olmalı.

Ama günün sonunda o subayların hiyerarşik bağı, komutanına karşı bağlılık biçiminde olmalı.

Bir şeyhe, hocaya, alime, ideoloğa … gönül bağı ile bağlı olmak kötü değildir.

Kötü olan, bu tür bağlılıkları olanların askerî hiyerarşinin işlemesine engel olması ya da bu gönül bağlarını kışlada bir ayrımcılık sebebi yapması.

Zira devlet adalet ve liyakatle ayakta durur.

Liyakatin en çok gözetilmesi gereken yerlerin başında da askeriye gelir.

Merhum Demirel’in “camiye, kışlaya, okula siyaset girmemeli” sözü kıymetli ve ehemmiyetlidir.

Yoksa, “insanlar bir dine, mezhebe, meşrebe, cemaate, idealler sistemine bağlı olmasın” demek “ot gibi ya da robot gibi yaşasınlar” demektir.

Ki bu eşyanın tabiatına yani insanın fıtratına aykırıdır.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tercih bile yapmadılar

    En çok hastalar mağdur olacak

    ‘Oligark’lara polis tahsis edildi mi?

    Bu görüntüler dünyayı derinden sarsmalı

    Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira

    Tasarruf israftan yapılır

    Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirdi

    Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

    New York Times: İsrail, Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

    Zelenskiy: 'Zafer Planı'nı bu hafta sunacağız

    Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeline dava açıldı

    Netanyahu, UNIFIL'i de tehdit etti

    İsrail'in son vahşeti

    'Geçerse mahkemeye gideriz'

    Hane başına 3724 lira

    Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

    Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

    İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

    40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

    Olan orta sınıfa oluyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gidiş nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin vesayeti-2
    Ahmet BATTAL

    Yorgan gitti, ya kavga?
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl bir inkılâb istiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Çamurdan yarattığına mı secde edeyim?
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret” skandalı
    Faruk ÇAKIR

    Dehşete şahit olanlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çöldeki cennet bahçeleri: Risale-i Nur okuma programları (3)
    Muhammet ÖRTLEK

    Tunus’ta seçmensiz seçim senaryosu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.