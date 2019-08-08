"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kıyamet günü şefaat

Ahmet Cemil Çökren
08 Ağustos 2019, Perşembe
Kıyamet günü çoğu insanlar şefaat eden arayacak. “Ah! tanıdık kimse yok mu? Bize şefaat etse de Cennette girsek!” Peygamber Efendimiz (asm) bu konu hakkında aşağıdaki hadisleri söylemiş ve bizi ümitsizlikten kurtarmıştır.

Şöyle ki; “Kıyamet günü ilk şefaat edecek olanlar, Peygamberler, sonra âlimler, sonra şehitlerdir.”1

“Şehit yakınlarından yetmiş kişiye şefaat eder.”2

“Kim ki bir sene ücret talep etmeden müezzinlik yaparsa, Kıyamet Günü çağrılır, Cennetin kapısında bekler ve kendisine şöyle denilir: “Dilediğin kimseye şefaat et.”3

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Kıyamet gününde, insanlar birbirlerine girecekler. 

Hazreti Adem aleyhisselâm’a gelip: “Evlâtlarına şefaat et!” diye talepte bulunacaklar. 

O ise: “Benim şefaat yetkim yok. Siz İbrahim aleyhisselâm’a gidin! Çünkü o Halilullah’tır” diyecek. İnsanlar Hazreti İbrahim’e gidecekler. Ancak o da: “Ben yetkili değilim! Ancak Hazreti İsa’ya (as) gidin. Çünkü o Ruhullah’tır ve O’nun kelâmıdır!” diyecek. Bunun üzerine O’na gidecekler. O da: “Ben buna yetkili değilim. Lâkin Muhammed’e (asm) gidin!” diyecek. Böylece bana gelecekler. Ben onlara: “Ben şefaate yetkiliyim!” diyeceğim. Gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek. Önünde durup, Allah’ın ilham edeceği ve şu anda muktedir olamayacağım hamdlerle Allah’a medh u senada bulunacak, sonra da Rabbime secdeye kapanacağım. 

Rabb Teâlâ: “Ey Muhammed! Başını kaldır! Dilediğini söyle, söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste, talebin yerine gelecektir! Şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir!” buyuracak. Ben de: “Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum!” diyeceğim. Rab Teâlâ: “(Çabuk onların yanına) git! Kimlerin kalbinde buğday veya arpa danesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar!” diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım! Sonra Rabbime dönüp, önceki hamd-u senalarla hamd ve senalarda bulunacağım, secdeye kapanacağım. Bana, öncekinin aynısı söylenecek. 

Ben de: “Ey Rabbim! Ümmetim! Ümmetim!” diyeceğim. Bana yine: “Var, kimlerin kalbinde hardal danesi kadar iman varsa onları da ateşten çıkar!” denilecek. Ben derhal gidip bunu da yapacak ve Rabbimin yanına döneceğim. Önceki yaptığım gibi yapacağım. Bana, evvelki gibi: “Başını kaldır!” denilecek. Ben de kaldırıp: “Ey Rabbim! Ümmetim! Ümmetim!” diyeceğim. Bana yine: “Var, kalbinde hardal danesinden daha az miktarda imanı olanları da ateşten çıkar!” denilecek. Ben gidip bunu da yapacağım. Sonra dördüncü sefer Rabbime dönecek, o hamdlerle hamd u senada bulunacağım, sonra secdeye kapanacağım. 

Bana: “Ey Muhammed! Başını kaldır ve (dilediğini) söyle, sana kulak verilecektir! Dile, talebin verilecektir! Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir!” denilecek. 

Ben de: “Ey Rabbim! Bana Lailahe illallah diyenlere şefaat etmem için izin ver!” diyeceğim. 

Rabb Teâlâ: “Bu hususta yetkin yok! -veya: Bu hususta sana izin yok!- Lâkin izzetim, celâlim, kibriyam ve azametim hakkı için Lailahe illallah diyenleri de ateşten çıkaracağım!” buyuracak.”4

Âhirette Peygamberimizin (asm) şefaatine nail olmak dileğiyle. 

Dipnotlar:

1) Hatibin Tarih’inden. 

2) Ebu Davud, Cihad: 26. 

3) İbni Asakir’den. 

4) Müslim, İman: 322.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez

    Yakalayanlar yandı!

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Bodrum'da 50 hektar orman alanı zarar gördü

    Süper Kupa da Galatasaray'ın oldu

    Başakşehir saha avantajını kullanamadı

    Erdoğan'dan ve Zelenskiy'den görüşme sonrası açıklamalar

    Pakistan'dan BM'ye ''Keşmir'' mektubu

    Çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Yemen'de 1 yılda 335 çocuk savaş sebebiyle öldü

    Kurban görevlileri Sudan yolunda

    İnsanî yardım suç olamaz

    Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Devlet, ideolojiden kurtulmalı

    Bu nasıl adalet?

    Kaz Dağları’nı koruyalım

    Erişim engelleri kalksın

    Krediler mevduatı geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Raporlarla OHAL haksızlıkları…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Roller değişirken
    Genel

    Yakalayanlar yandı!
    Genel

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Topluma şahsiyet kaybettirildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asya mı, Avrupa mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt dışı kurbanlarına sahip çıkalım
    Ali Rıza AYDIN

    Ezan okunurken müezzine icabet etmek
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nuru ve dağlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.