"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kara Kitap

Ahmet DURSUN
20 Kasım 2024, Çarşamba
Rahmetli babamın kütüphanesinden miras kalan kitaplardan biriydi: Kara Kitap…

Bediüzzaman’ın “iman hizmetinde benim arkadaşım ve hakikî İslâmiyet mücahidlerinden bir kardeşim” dediği  ve Nur’un bir hâmîsi olarak nitelediği, İstanbul’un işgali sırasında Hutuvat-ı Sitte’nin basılmasında önemli rol oynayan, büyük dostluklarına rağmen siyaseten Bediüzzaman’dan istediği desteği bulamayan  Eşref Edip’in eseri.

Kitabın ilk sayfasında Bediüzzaman Albümü’nün çizeri İsmail Özdemir’in el yazısı ile birlikte “Düzce” notu düşüldüğüne göre, kitap İsmail Özdemir tarafından babama hediye edilmiş olmalıydı. Babam 1970’li yılların başında ateşli bir Millî Selametçi olduğunu, Erbakan Hoca’dan cihad emrini beklediklerini, Nur talebesi olarak vefat eden rahmetli Hüseyin amcamla birlikte “Hoca daha neyi bekliyor?” diye hayıflandıklarını anlatırdı. Bu heyecanlı bekleyiş bir müddet sürer, ta ki babamın Düzce’nin kadim ve sadık Nurcuları vesilesiyle Risale-i Nurlarla tanışmasına kadar. 

Bu hikâye yakın tarihimizin en önemli trajedilerini de içinde barındırır. İslâmî camianın siyaset sahnesindeki gelgitleri, irtica tartışmaları ışığında inançlara uygulanan baskıların doğurduğu ruh hâlleri ve muhafazakâr bir dünyanın siyaset karşısındaki tutumu bu hikâyede gizlidir. İnançların baskı altına alındığı, Müslümanca yaşama arzusunun neredeyse suç sayıldığı dönemlerde, İslâmî duyarlılığa sahip bir toplumu radikal bir hareket beklentisi içine sokan saiklerin neler olduğu sorusunun cevabı, din siyaset ve devlet ilişkilerinin doğru zeminlere oturtulabilmesi açısından bugün de son derece önemlidir.    

Kara Kitap bir devrin ifşası niteliğinde. “Halkçı zihniyet ve ideoloji yıkılmadıkça Müslüman Türk milleti din hürriyetine asla kavuşamaz” gibi keskin bir üslup ve kesin bir hükümle başlayan eser, tek parti dönemi Halk Partisi’nin bu milletin mukaddesatına nasıl düşman kesildiğini örnekleriyle anlatıyor. “Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dahilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz” gibi beyan ve emirlerle ülkede dinî neşriyatın nasıl yasaklandığı, milletin öz varlığına ve maneviyatına karşı nasıl savaş açıldığı, Kur’ân diliyle ezan okuyanların hapislere nasıl doldurulduğu, lâikliğin din aleyhtarlığı demokrasinin de diktatörlük olarak nasıl uygulandığı ve İslâmî olan her şeyin bu topraklardan nasıl ortadan kaldırılacağının planlarının anlatıldığı bu eser yalnızca yakın tarihe ışık tutmakla kalmıyor, bugün yaşananlara dair ipuçları sunuyor. 

“Bugün kırk bin yobazın yuvalarını târumâr ettim” diye naralar atarak dinî müesseseleri kapattıklarını sevinçle duyuranların Müslüman milletimizin yüreğinde bıraktığı derin yara ve hafızasında bıraktığı nefret izleri, bugün kaotik hâle gelen siyasî yapıyı da şekillendirmeye devam ediyor. Çağdaşlık adı altında dinî kitapları toplayıp mezbelelerde yakan, “Allahu Ekber” diyenleri zindana tıkan, camilerdeki lafza-i celallere dahi tahammül edemeyip onların üzerini kazıyan, Meclis kürsüsünden “din zehirdir” diyecek kadar ileri giden, jandarma sürgüsüyle Kur’ân okuyanların üzerine saldıran ve Kur’ân’ın aslını ortadan kaldırmak gibi emelleri inkılâp adı altından hayata geçirerek maziyi ateşe veren bir zihniyet… Bediüzzaman’ın bu milletin Halk Partisi’ni neden iktidara getirmeyeceği tespitinin tarihî arkaplanında da Kara Kitap’la ortaya konulan bu zihniyet ve bu zihniyetin derin hafızada bıraktığı izler olmalı. Din karşıtlığı üzerinden siyaseten var olmanın mümkün olmadığının anlaşıldığı günümüz konjonktüründe, 28 Şubat’tan öteye taşıyamadığı helâlleşme çağrılarıyla “soft-Kemalizm” moduna geçtiğini ilân eden günümüz CHP’sinin Kara Kitap’ta gösterilen yaraları nasıl kapatabileceği kolayca cevaplanacak bir soru değildir. 

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Karanlık bir kavşaktayız

    Mülâkat torpilin diğer adı

    Problemler, adalet ve eşitlik temelinde çözülmeli

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    “Tarım millî güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir”

    Et fiyatlarındaki artış alarm veriyor

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

    İsrail mahpuslara işkence yapıyor

    Filistin: Katliamın sorumlusu ABD yönetimi

    Filistin’de El Halil uyarısı

    Kuzey-Güney Kore gerilimi tarihteki en kötü seviyesinde

    Rusya, balistik füze saldırısı olursa nükleer silahla cevap verecek

    Zorlu koşullarda saatler boyunca çalıştırılıyorlar! 160 milyon çocuk okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor!

    Ekvador'da 2 aylık acil durum ilan edildi

    İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Hizbullah: Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara saldırdık

    Rize'nin Çayeli ilçesindeki heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    ABB'nin skandal konser harcamalarına ilişkin tartışma büyüyor

    Laiklik dindara da dinsize de ilişmez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adaleti merkezde tutmak vazifesi
    Osman ZENGİN

    Bayram Yüksel Ağabeyi hatırlarken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-1
    Süleyman KÖSMENE

    Arz-ı Mev’ud denen şey nedir?
    Cevher İLHAN

    “Yeni açılım”ın “dış cephe operasyonu”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hukukları muhafaza vazifemiz
    Genel

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu
    Faruk ÇAKIR

    Tabelada israf var
    Genel

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.