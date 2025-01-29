"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Suçlu kim?

Ahmet DURSUN
29 Ocak 2025, Çarşamba
Soma ne çabuk unutuldu.

“Yüz karası değil kömür karası/Böyle kazanılır ekmek parası” diyerek alın teriyle helâl ekmek peşinde yerin altında can veren 301 masum… Türkiye’de madencilerin tehlikeli şartlar altında çalışmasından dolayı faciadan bir yıl önce başlayan protestolar neticesinde Meclis’e gelen madenlerdeki ölümlerin ve güvenliğinin araştırılması teklifini, faciadan yaklaşık bir ay önce iktidarın oylarıyla reddeden TBMM suçlu olamazdı! Suçlunun onu temsil eden bürokratlarının olamayacağı, faciayı protesto eden bir vatandaşı tekmeleyen ve “Ayağım incindi” diyerek rapor alan devlet görevlisinin fiilî cevabıyla çabucak anlaşılmıştı. Cebi şişkin, yüzü pişkin maden sahipleri de, madenleri denetlemekle yükümlü kurum ve kişiler de suçlu olamazdı! İşin risklerini bilerek çalışmayı kabul edenler her ay maaşlarını tıkır tıkır alıyorlardı ya… Göçük, işin “fıtratında” vardı.  

Türkiye zaten fay hattındaydı, coğrafya kaderdi. 6 Şubat depremleriyle binlerce kişi, canlarına gelen musibetle şehadet mertebesine yükselirken suçlu aramaya ne gerek vardı. İmar yasası, deprem yönetmeliği, yapı denetim mekanizmaları… Her şey yerli yerindeydi, kitabına uygundu. Tarım arazileri imara açılır, imar barışıyla mezar evlere ruhsatlar verilir, müteahhitlerin cebi dolardı. Sonra, “yeryüzü neye kızdıysa,” sarsılıverdi. Yapacak bir şey yoktu. O büyüklükte bir depremin yıkıcı sonuçlarının önüne geçmeye hangi fânînin, hangi kanunun gücü yetebilirdi? 

Birkaç ay önce, insan hakları perspektifinden 6 Şubat depremlerinin değerlendirildiği bir panelde konuşan TBB Genel Sekreteri Avukat Veli Küçük “Devletin kurumları eliyle gerekli tedbirleri almaması ve rant hırsı uğruna, yönetmelik ve kuralların uygulanmaması sonucu vatandaşların yaşamını kaybetmesi, ‘kader’ olarak değerlendirilemez” dese de ölenler kaderin cilvesini temsil ediyordu. Kimse suçu kabullenmedi, kader planı karşısında kim ne yapabilirdi ki? Kimse suçu üstlenmedi, kimse de sorgulamadı; çöken binaların altından hukuk, adalet ve liyakatin nasıl kaldığını, söz konusu para olduğunda vicdanın esamesinin nasıl okunmadığını?

Türkiye’nin en pahalı otellerinden biriydi. Yangın akla gelebilecek en son şeydi. “Pahalı”nın birkaç tık üstü fiyatla pazarlanan otelde trajediye dönüşecek bir ihmal düşünülebilir miydi? İhmalin, kusurun, eksikliğin, yetersizliğin adı yangın oldu, 78 canı alıverdi. Adeta cennetin bir köşesinde kurulmuş bir otelde, karne sevincini ailesiyle yaşamak için gelmiş çoğu çocuk onlarca kişi cehennemî bir ortamda hayatını kaybederken suçlu otel sahibi olabilir miydi? İşletme sahipleri, o kadar güçlü bir miras devralmışlardı ki, siyasî dostlukları sebebiyle kim onlara dokunabilirdi ki? 

Oteli denetlemeye gelip gün boyunca otelin nimetlerinden yararlanarak beş yıldızlı bir günlük tatil sonrası evine dönen denetleme görevlileri ya da işletme ruhsatını verenler de suçlu olamazdı. Bir aksiliği, aksaklığı dile getirmek, güçlü siyasî ilişkilere sahip bir ailenin koskoca oteliyle ilgili eksikliklere dair rapor sunmak… Kimin haddineydi? Otel sahibinin dediği gibi, suçlu; aşçı, elektrik teknisyeni ve garsonlar olmalıydı. 

İnsan hayatının ucuzluğu bazı değerlere yüklediğimiz anlamla orantılı olmalı. Liyakat, adalet, kanun hâkimiyetine verdiğiniz değer ve bunlara sahip çıkabilme gücünüz arttıkça “insan” daha değer kazanan ve öncelenen bir varlık hâline geliyor. Para, güç, iktidar gibi kavramların değer kazandığı alanlarda ise insan;  yaşama hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarının kolayca yok sayılabildiği güvensiz bir ortama, neredeyse ölenleri suçlu ilân edecek bir düzene mahkûm ediliveriyor. 

Öyle bir düzende suçlu mu? Ara ki bulasın. 

Okunma Sayısı: 37
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim"

    ABD'den düzensiz göçmenleri tutuklama kampanyası

    DeepSeek'ten siber saldırı alarmı! İnternet sitesinde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

    Los Angeles'a "Çamur seli, toksik kül akıntısına yol açabilir" uyarısı

    Trump'a tehcir tepkisi

    Hz. Ömer adaleti deyip, turist Ömer gibi yaşıyorsunuz

    Ders almıyoruz

    Suriye'den Türkiye'ye gümrük vergisi indirimi

    Otel sahibi: Çalışanlar sorumlu

    “Soruşturma adil değil”

    “Sorumlular cezalandırılmalı”

    Antalya-Alanya'da tadilat yapılan oteldeki yangın söndürüldü

    Rant hırsı tam gaz

    İşletmeci diğer oteli için orman katliamı yapmış

    On binlerce Gazzeli kuzeydeki topraklarına dönmeye başladı

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı! "Kısa vadede ortadan kalkması olanaklı gözükmüyor"

    BM: Esad rejimi, devrilmeden önce işlediği suçların delilerini yok etti

    Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

    Bursa-Nilüfer'de 4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Rifat OKYAY

    Tebrikler
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac’da binler sene mesafeyi birkaç dakikada katetmek!
    Cenk ÇALIK

    En mühim bir mesele: İhlâs
    Sami CEBECİ

    Armageddon (kıyamet) savaşı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi mücadelesi
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler, hizmet için vazife bekliyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasaklar ve yalakalar
    Cevher İLHAN

    Yeniden demokratik irade işbirliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.