"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Sopa-davet-devlet

Ahmet Said Aydil
11 Ocak 2025, Cumartesi
“Sopa yerine ‘davet’i kullanmaya öncelik veriyoruz. Eğer sopayı tebliğe tercih edersek, bu, insanlara hakikati ulaştırma konusunda zayıf olduğumuzu gösterir. İslâm hak dindir ve kendi başına güçlüdür.

Yolumuza sopayla çıkan biri için sopaya ihtiyacımız vardır. Kim güç kullanarak davetle aramıza girerse, biz de ona güçle karşı koyarız. Cihadı meşru kılan şey de budur. 

Bunun dışında insanlara daveti kullanmalıyız. Davet daha iyi (meşrû) ve uzun süre etkilidir. 

Bunları uzun bir çalışma ve araştırmadan sonra ve diğer modelleri inceledikten sonra söylüyorum. 

Bu hassas bir konu, bundan vazgeçemeyiz ve bunu diğer başarısız modellerin yaptığı şekilde de yapamayız, bunu Suriye halkına uygun bir şekilde yapacağız. Onların normlarını, okullarını ve davranışlarını dikkate alan bir şekilde. Ve Şeriat’ta uygulamamız emredilen kanunları da dikkate alarak…

Allah’ın bize emretmediği bir şeyi abartıp kendimize dayatmamalı, bir şeyi dikte edip sonra da bunun gerçekliğimize uymadığını keşfetmemeliyiz. O zaman Şeriat olduğunu iddia ettiğimiz bir şeyden geri adım atmak ya da yanlış olduğuna inandığımız halde uygulamaya devam etmek zorunda kalırız. 

Örneğin, Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanmasını yasakladılar. Sadece kültürel normlar sebebiyle bunun yasak olduğunu söyleyebilirlerdi ve haram olduğunu söylemeyebilirlerdi. Sonra bu kuralı geri almak istediler, haram olmadığına karar verdiler, kendileriyle çeliştiler. Yıllarca birçok insanı karşılarına aldılar, sırf bunun için fetvalar çıkardılar. Oysa yasaklamak isteselerdi en başta toplumsal kabile normlarının bunu böyle gerektirdiğini söyleyerek yasaklayabilirlerdi ve bunu yıllar sonra değiştirmek kolay olurdu. Haram olduğunu söyleyip yıllarca polisinizi ve kurumlarınızı kuralı çiğneyen insanları cezalandırmak için kullanmaktan çok daha kolay olurdu. Zaten kuralınızın şeriatta bir temeli yoktu. Bunu yaparak dine zarar verdiniz. Ya fetvanız yanlıştı ya da değişen gerçekliğe göre fetvayı değiştirdiniz ya da sizde veya dinde bir kusur vardı.”

***

Yukarıdaki yazı Yeni Suriye lideri Ahmet El Şara’nın yakın zamanda bir konferansta yaptığı konuşmanın Türkçe çevirisi. İzlemek isteyenler için yazımızın sonuna videonun linkini koyacağız.

Bu video önemli bir soruya ışık tutuyor. 

Yeni Suriye nasıl yönetilecek?

Bunu zaman gösterecek. Dış aktörlerin müdahale etmeye çalıştığı Suriye ve Suriye halkı öncelikle inşallah sistem kurma şansı bulur.

Ancak bu videoda sözü edilen “sopa-davet” kuramı umut verici.

Said Nursî hakikate davetin sopa/topuz eliyle olamayacağını, devletin tabiatı gereği sopacı olduğunu ve devlet eliyle dindarlaştırma yapılamayacağını bize anlatıyor. Ona göre devlet sopayı sadece güvenlik sağlamak için kullanır ve hakikatler hür alanda çarpışmalıdır. Paylaştığımız konferansta da Suudi Arabistan üzerinden çok isabetli bir örnekle bu model anlatılmış.

Türkiye tarihi boyunca sopacılar ideoloji dikte etmeye çalıştı. Bu ideoloji baskısı sonucu, tıpkı Suudlar kadınlara bir vakit araba sürmeyi ve başka birçok şeyi nasıl yasakladıysa, Türkiye’de de kadınlar başörtüleri ve dinî yaşantıları sebebiyle sosyo-ekonomik katılım haklarından mahrum bırakıldı, üniversitelere bile alınmadı! Harf inkılabı gibi inkılaplar Daron Acemoğlu’nun da eleştirdiği şekilde, tepeden inme şekilde baskı/sopa yoluyla yapıldı. Demokrasiye yaklaştıkça darbeler yapıldı, sopacılar sivil toplumu öldürmeye teşebbüs etti. 

Dindar-laik ve Türk-Kürt gerginliklerini ekseriyetle bu sopacılara borçluyuz…

Aynı sopa insanları dindar da yapamaz, hakikate zarar verir, hem son yıllarda ülkemiz, hem de Suudi Arabistan örneği bunu gösteriyor.

İnşallah yeni Suriye idaresi uzun süredir İdlib’de uyguladığı bu modeli uygular, geliştirir ve bazı yönlerden bize de örnek olur.

Hutbe Şam’da verilmiş, ilk tesirlerinin de oradan olması dileğiyle…

Kaynak: https://x.com/D1mashqi/status/1876403026987991495

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müteahhitler eliyle soygun mu var? - Cüneyt Özdemir'den Ulaştırma Bakanına zor sorular...

    İthalat patladı

    Tüp zammına tepki

    Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ‘Yeni Yol’ çatısında buluşuyor

    Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı

    Los Angeles'taki orman yangınlarda ölü sayısı 10'a yükseldi

    Ada ülkesi Tuvalu "devlet" statüsünü yitirebilir

    'Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim'

    Trump, Netanyahu'nun eleştirildiği video paylaştı: 'Bu savaş Netanyahu'dan kaynaklandı'

    Kızılhaç'tan Gazze'ye acil erişim çağrısı

    California'daki büyük yangınların maliyeti 57 milyar dolar

    Fransız gazeteci: Suriye'de İsrail askerlerince dövülerek acımasızca sorguya çekildim

    Medvedev: Trump, Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyecek

    Çocukları internetten koruyun

    Gazze'deki şehit sayısı 46 bini aştı

    Los Angeles'taki büyük yangında 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var! - 1 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor!

    Fransa'dan Trump'a: AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek

    Çad Hükümeti: Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresindeki silah seslerinin ardından durum kontrol altında

    "Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız"

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Alafranga mı, Alaturka mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yoksulluğu değil, yoksulu bitirdiler
    Mehmet ÇETİN

    Terzi misaline itiraz var
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi rejim hür ve âdil olabilir?
    Ahmet Said Aydil

    Sopa-davet-devlet
    Faruk ÇAKIR

    Gıdadaki enflasyon normal mi?
    Naci TEPİR

    Özde ve sözde Cumhuriyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya’nın hizmet serencamı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.