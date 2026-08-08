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İspanya ve AB -2

Ahmet Said Aydil
08 Ağustos 2026, Cumartesi
Trump’ın Sánchez’i sevmediği bariz. İspanya hakkında ne zaman ağzını açsa hakaretvari sözler sarf eden Trump’ın nobranlığı sadece ABD diplomasisine değil AB iç diplomasisine de sirayet ediyor.

Almanya Başbakanı Merz’in Beyaz Saray ziyaretinde Trump yine İspanya’yı hedef alırken, yanı başındaki Merz müttefikini savunmak bir yana, Trump’a katılırcasına konuştu ve iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

Dışişleri Bakanı Albares, Merz’in “dayanışma” göstermediğini söyleyerek “ortak para birimi, ortak ticaret politikası ve ortak pazar paylaştığınız bir ülkeden, İspanya’nın Grönland’da toprak bütünlüğü tehdit edildiğinde Danimarka’ya gösterdiği dayanışmanın aynısını beklersiniz” dedi. Başbakan Yardımcısı Díaz: “Avrupa’nın bugün ihtiyacı olan şey liderliktir, Trump’a biat eden vasallar değil” dedi.

Peki Trump, Sanchez hükümetini neden sevmiyor ve AB neden müttefikini savunmuyor?

Trump’ın husumeti üç dosyaya dayanıyor: 

Savunma harcamalarını GSYH’nin %5’ine çıkarma hedefine direnmek, Rota ve Morón üslerini İran’a karşı kullandırmamak ve İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini dile getirerek, İsrail’e silah ambargosu uygulamak.

AB’nin müttefikini savunmamasının nedeni daha çok üçüncü başlıkta gizli.

Birlik; İsrail ile ilişkiler, Gazze soykırımı ve Lübnan’ın güneyindeki etnik temizlik ve işgal konusunda bölünmüş durumda. İspanya’nın tavrı bazı kesimlerde ciddî rahatsızlık uyandırıyor.

Örneğin İspanya, İsrail’in katılımı sebebiyle Eurovision 2026’dan çekilmiş, buna karşılık Almanya İsrail dışlanırsa kendisinin çekileceğini duyurmuştu.

Sebte krizi, İspanya’nın yaşadığı siyasî kuşatmanın somutlaştığı yer oldu. 

Kriz patlar patlamaz İtalya, İspanya’dan gelen hava ve deniz yolcuları için 30 gün süreyle sınır kontrollerini geri getirdi. Madrid İtalyan büyükelçisini çağırıp Roma’yı krizi siyasî çıkar için kullanmakla suçladı. 

Washington’da Başkan Yardımcısı Vance, Sebte görüntülerini paylaşıp bunların “Batı’nın istilasını mümkün kılan radikal solcu küreselci politikaların” sonucu olduğunu yazdı.

Trump: “Bu fotoğrafı unutmayın. Yanlış taraf iktidara gelirse üç yıl sonra bu biz olacağız” dedi.

İsrail cephesinde Ben Gvir: “Sánchez’i göçü kabul etme ve ‘insanî çeşitlilik’ konusundaki derin bağlılığı dolayısıyla tebrik ederim” dedikten sonra Sánchez’i “göç etmek isteyen bütün Gazze halkına sığınma sağlamaya” davet etti.

İsrail BM Temsilcisi Danon: “Bize ders vermeyi sürdürmeden önce Afrika’da hâlâ neden sömürge yerleşkeleri tuttuğunu dünyaya açıklama vakti geldi” dedi. İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Puente ise bu paylaşımı alıntılayıp “Anlaşılan işler netleşmeye başlıyor” dedi.

Dağınık bir mecliste, yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde güçlükle ayakta duran Sánchez hükümeti için 2027 seçimi yalnızca bir iç siyaset yarışı olmayacak gibi görünüyor. Gazze’de, NATO’da ve hatta Eurovision’da hesap sorulmak istenen bir hükümetin, İspanyol aşırı sağ VOX’un yükselişiyle sandıkta tasfiye edilip edilemeyeceğini zaman gösterecek.

Bu tablo AB’nin sağlığı ve geleceği için kötü haber. 

Birlik dış müdahaleye karşı kırılgan. 

Bir üye ülkenin sınırında üçüncü bir devletin gevşettiği denetim, saatler içinde seçim malzemesine ve o üyeyi Schengen’den dışlama çağrısına dönüşebiliyor.

İç dayanışma refleksi zayıflamış.

Kriz anında İspanya’ya dayanışma gösterilmiyor, çünkü artık kimin savunulacağı ortak ilkelere değil, o üyenin Washington ile arasının nasıl olduğuna bakılarak belirleniyor.

Birliğin ilkesel bütünlüğü ise paramparça. 

Kurucu metinlerine insan onurunu ve uluslararası hukuku yazan bir Birlik, savaş suçları karşısında adım atamıyor, adım atmaya çalışan üyesini de yalnız bırakıyor.

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Yorumlar

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  • Semanur Tunoğlu

    8.08.2026 16:35:13

    Çok güzel çözümleme yapıyorsunuz. Yakaladığınız bu dil ilmi olarak gerçekten insana mutluluk ve huzur veriyor. Yazılarınızı severek takip ediyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

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