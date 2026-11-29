Bir toplumda hürriyet neden zayıflıyor, adalet neden yara alıyor, insanlar neden düşüncelerini özgürce ifade edemiyor? Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirleri bu sorulara önemli cevaplar veriyor.

Bediüzzaman'a göre istibdat, yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Aynı zamanda insanın düşüncesine, iradesine ve şahsiyetine hükmetme arzusudur. İstibdadın temelinde cehalet, korku, şahsî menfaat ve tahakküm anlayışı vardır.

Bediüzzaman, hayatı boyunca istibdadın her çeşidine karşı mücadele etmiş, hürriyet, meşveret ve adalet esaslarını savunmuştur. Özellikle Münazarat ve Hutbe-i Şamiye eserlerinde bu konuyu derinlemesine ele almıştır.

Ona göre istibdat, insanın kendi fikrini mutlak doğru kabul ederek başkalarının düşüncelerini yok saymasıyla da ortaya çıkar. Eleştiriden korkmak, farklı fikirlere tahammül edememek ve şahısları hakikatin önüne geçirmek istibdat zihniyetinin belirtileridir.

İstibdadın panzehiri meşverettir

Bediüzzaman'ın önemle üzerinde durduğu esaslardan biri meşverettir. Meşveret, ortak aklın işletilmesi, farklı fikirlerin dinlenmesi ve kararların istişareyle alınmasıdır.

Münazarat eserinde hürriyet ve meşvereti toplumsal hayatın temel esasları olarak ortaya koyar. Çünkü bir kişinin iradesini herkesin üzerinde görmek istibdadı doğurur. Meşveret ise şahsî tahakkümü sınırlar, ortak sorumluluğu geliştirir.

Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye eserinde dikkat çektiği altı hastalık arasında yeis, sıdkın hayat-ı içtimaiyede ölmesi, adavete muhabbet, ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek, çeşit çeşit salgın hastalıklar ve istibdat yer alır.

Bu tespit, istibdadın yalnızca yönetenlerin değil, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir mesele olduğunu gösterir.

Önce zihniyet değişmeli

İstibdat bazen devlet yönetiminde, bazen bir kurumda, bazen bir cemaatte, bazen de aile hayatında kendisini gösterir. Başkalarının fikrine değer vermemek, eleştiriye kapalı olmak ve kendi kararını herkese zorla kabul ettirmek aynı zihniyetin farklı tezahürleridir.

Bugün ihtiyacımız olan şey; şahıs hâkimiyeti değil, hukuk hâkimiyeti; taassup değil, fikir hürriyeti; ayrılık değil, meşveret ve kardeşliktir.

Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu ölçü açıktır: Hürriyet, adalet ve meşveret olmadan sağlıklı bir toplum inşa edilemez.

İstibdat, hakikatin sesini susturur; meşveret ise hakikatin ortaya çıkmasına imkân verir. Unutmayalım: Şahısların değil, hakikatin hâkim olduğu bir toplumda istibdada yer kalmaz.