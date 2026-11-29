Seher vakti çaldım yârim kapısını... Âlemler var uykuda; kimisi uyanışta, kimisi hâlâ beklemede.

Oysa davet, yeryüzünde her an, her mekânda devam ediyor. Bazen bir insanın sesinde, bazen kuşun ötüşünde, kurdun ulumasında, koyunun melemesinde; bazen bir sineğin kanadında, bir arının ayaklarında yankılanıyor. Kâinat, âdeta baştan başa bir davet mektubu... Yeterki insan duymayı bilsin!

Bu davetin adı kulluk, çağrısı namaz, maksadı ise Rabbimizin rızasına ulaşmaktır. Davete icabet, mü’min için hem bir vazife hem de büyük bir nasiptir. O nasibe erişmenin yolu ise samimî bir niyet, kalbî ve fiilî bir yöneliş ve duadır.

Ne mutlu o daveti işitene, anlayana ve icabet edene! Allah'ın rızasını hayatının merkezine koyup gerisini teferruat sayabilene...

Ne hazindir ki bazen insan işitir ama duymaz, görür ama fark etmez. Kendisine güç ve kuvvet verilir fakat yerinde ve zamanında kullanmaz. Göz bakar, gönül görmez; kulak işitir, ruh anlamaz. Derken yıllar geçer, istidatlar zayıflar, duyular körelir, dünya lezzetleri azalır. Hareketler kısıtlanır, yollar daralır. Bir hastane odasında, bir hastalık bahanesiyle insan kendine gelir. Belki de bir mevtanın kefenlenmiş bedenini görünce hayatın hakikatini hatırlar. O zaman beş vakitlik davetin kıymetini anlamaya başlar.

Peki, bu kadar kıymetli bir davete icabet etmek için ömrün son demlerini beklemek ne kadar akıl kârıdır? Elbette Rahman ve Rahîm olan Rabbimizin rahmeti geniştir. Tevbe kapısı açıktır. Ancak beden dinç, gönül genç, kan deli çağlarken bu daveti duymak ve karşılık vermek ne büyük saadettir!

Namazı bir yük değil, huzura açılan bir kapı olarak görmek; ibadetin lezzetini tatmak, hayatı imanla anlamlandırmak, farzlarla ziynetlendirmek ve günahlardan sakınarak muhafaza etmek... İşte gerçek hayat budur. Kâbe'nin karşısında huzura durmanın, ellerini tekbir için kaldırırken dünyanın geçici telaşlarını geride bırakmanın kıymeti, ahiret yurdunda çok daha iyi anlaşılacaktır.

Görmeden inanmak, bilerek ve isteyerek yönelmek, okuyarak anlamak, anladığını yaşamak ve yaşadığını anlatmak... İşte bütün mesele budur. Güneşe doğru bir yolculuk varsa, biletini önceden almak gerekir.

Hiçbir mahlûk yoktur ki kendine mahsus bir lisanla Rabbini zikretmesin. Öyleyse insan, günün hangi vaktinde olursa olsun bu İlâhî daveti duyduğu anda icabet etmelidir. Çünkü yol henüz yakın, tevbe kapısı açık, fırsat henüz elde!

Haydi, hayatımızda yeni bir sayfa açalım. Her sabahı bir uyanış, her ezanı bir davet, her secdeyi bir kavuşma bilelim. Kim bilir, belki de bir gün bütün mahlûkatın zikir halkasına katılır, o muazzam tesbihatın içinde bir serzakir oluruz.

Seher vakti çaldım yârim kapısını... Kapı açık, davet devam ediyor. Yeter ki gönlümüz uyanık olsun!