ŞİİR

Dünya fânî ülke, gelenler gider, Sakın ha aldanma ey deli gönül! Aldanan kendine kötülük eder, Sakın ha aldanma ey deli gönül! İşte görüyorsun her akşam sabah, Nice dünya gülü çekmektedir ah, Sonunda varıp da demeyesin vah, Sakın ha aldanma ey deli gönül! İleriye yürü, ileriye bak, Gideceğin yere ışığını yak, Sonunda olmaya ebedî firak, Sakın ha aldanma ey deli gönül! İşte bak güneş ki zevâle gider, Her gün bir yerlere havâle gider, Bilmezsin, bilmek zor ne hâle gider, Sakın ha aldanma ey deli gönül! Ne gördün ne ettin hele bak hele, Maziye baksan zor geliyor dile, Gördüğün şeytânî binlerce hile, Sakın ha aldanma ey deli gönül! Ceyhûnî durma koş çağırır ezan, Her iki dünyayı onunla kazan, Tercihlerinle yolunu, bak kendin yapan, Sakın ha aldanma ey deli gönül! CEYHÛNİ (Mustafa AVCU)

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.