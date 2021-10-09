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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Grip kalp krizi riskini arttırıyor

09 Ekim 2021, Cumartesi 15:29
Solunum yolu enfeksiyonu olan grip, kalp ve damarları da vurabiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz, gribin özellikle 65 yaş üstündekilerde ​kalp krizi geçirme riskini sekiz-10 kat kadar arttırabildiğini söyledi.

Karpuz, kalp ve damar hastalarının bir an önce grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu. Karpuz’un verdiği bilgiye göre grip, inflamasyon denen yangıyı oluşturuyor. Bu yangı, kalp damarları üzerinde bulunan plaklarda hasara yol açabiliyor. Ayrıca kan akışkanlığını bozup pıhtılara ve özellikle de kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan yapının (endotel) işlevini bozabiliyor.

Kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık üçte birinin kısa bir süre önce grip geçirmiş olduklarının düşünüldüğünü belirten Karpuz, “Grip nedeniyle hastaneye yatırılan sekiz hastadan birinde ciddî kardiyak komplikasyonlar görülüyor” diye konuştu. Karpuz, “Bu yıl mevsimsel grip, pandemiyle ile birlikte daha da büyük bir tehdit oluşturmaya devam edecek. Covid-19 aşısı olmamış kişilerde her iki enfeksiyon da görülebilecek. Böylece grip mevsiminde karşılaşılacak tehdit daha büyük olacak” dedi.

Etiketler: grip, kalp krizi, risk
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