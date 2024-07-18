Sağlık Bakanlığı: Aşıları idareli kullanın

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki aile hekimliklerine gönderdiği bir yazıda, aşı stoklarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, Hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda kısıtlamalar yaşanabileceğini belirtti.

Bakanlık, aşıların özellikle bebeklere öncelik verilerek idareli kullanılmasını istedi. Ağustos ayında beşli aşı ve KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı) stoklarında da benzer problemlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Cumhuriyet’tin haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, aşıların yetersiz dağıtımı ve bu durumun bebekler dışında kalan gruplara aşılamanın ertelenmesi gerektiği vurgulandı. Kırımlı, “Bize resmi olarak aşı eksikliği bildirilmiyor. Ancak biz haftalık aşı tedarikimizde aşı gelmediği zaman eksikliği anlıyoruz,” dedi. Ayrıca Kırımlı, erişkinlerde aşı yapılmasının yalnızca yüksek risk taşıyan gruplara sınırlandırıldığını belirtti. Haber Merkezi

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