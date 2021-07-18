Sağlıklı bir bayram için tavsiyeler

Uzmanlar, et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramını daha sağlıklı geçirebilmek için tavsiyelerde bulundu.

Türk kültüründe önem arz eden bayramlardan birisi de Kurban Bayramıdır. Ancak Kurban Bayramı’nda geleneksel ritüellerin yaşanması ve bayramın uzun sürmesi sebebiyle insanların düzenli hayatlarında, birtakım değişiklikler yaşanabilmektedir. Besin muhtevasının misafirperverlik duygusu ile artmasıyla tatlılar, hamur işleri, dolmalar ve bayrama özgü et yemekleri mönüleri doldurmaktadır. Bayram sürecinde özellikle et tüketimi normal günlük hayata göre artmaktadır. Bütün bu lezzetli yiyecekler fazla miktarda tüketildiğinde ise ortaya sağlık sorunları çıkmaktadır. Bayramı daha sağlıklı geçirebilmek için İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğr.Gör. Elif Üner şu tavsiyelerde bulundu:

Kurban etini en az 1 gün dinlendirin

“Yeni kesilen etin sindirim açısından zorluk yaşattığı belirlenmiştir. Bu sebeple kesilen etlerin en az 1 gün dinlendirilmesi sindirim sisteminin işleyişi açısından önem arz etmektedir. Özellikle yağ oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği kolesterol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte bireyleri tehdit etmektedir. Doymuş yağlar kalp damar tıkanıklıklarına ve uzun dönemde kalp krizine neden olabilmektedir. Bayram mönülerinin zenginliği ufak yemek kaçamaklarına müsait olsa da mönülerin içerik ve kalori açısından dengelenmesi önemlidir. Et yemeklerinin yanında pirinç pilavı ve bol şerbetli tatlılardan ziyade yeşillikten zengin salata çeşitleri tercih edilmelidir”

Yemekten önce tempolu yürüyüş

“Bayram süreci sadece beslenme açısından ödül olarak değerlendirilmemelidir. Tatilde sadece yemek yemek yerine yürüyüş gibi tempolu hareketler, yoğun iş temposundan kaçış şeklinde ufak tatil programları tavsiye edilmektedir. Sabah ya da akşam saatlerinde yemeklerden önce yapılan tempolu yürüyüşler endorfin oranını arttıracak ve ana öğünlerdeki şeker tüketme isteğini azaltacaktır”