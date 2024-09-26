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26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

35 derece sıcaklıkta donduk kaldık!..

Ali FERŞADOĞLU
26 Eylül 2024, Perşembe
Geçenlerde gruplarımızdan birisine mensup bir kardeşimiz Nûr risaleleri okuduğunu, iktidarı desteklediğini söyledi ve ekledi:

“İstanbul’da AKP’li belediye -ismi bizde mahfuz- bize, Münâzârât’ı okumamak şartıyla 6 katlı bir bina verdi, elhamdülillah tıklım tıklım doluyor, çok büyük hizmetler ediyoruz! Zaten Münâzârât da onun eski eserleri. Hususi olarak ağabeyler okuyor!..” Hararetin 35 dereceyi bulduğu havada donduk kaldık!

Bediüzzaman’ın (ra) tabiriyle “gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, mason ve zındıka komitelerini” Allah kahretsin! Kardeşlerimizi ne hâle getirmiş! Şu hakikatleri Risâle-i Nûr‘dan aktardık, anlattık, inşallah tesirini halk eyler: Risâle-i Nûr’u ‘gazete gibi okuma’, anlayarak ve kabul ederek oku!’ Ve şunu bilmelisin ki, elbette Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin içtimâî, siyasî ölçülerini de, “İlimde derinlik sahibi”1 olan müceddid ve müçtehidler belirleyecektir. Zaten, “Bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididi Risâle-i Nûr’un”2 “fetvâ vazifesiyle tavzif’3 edildiğini bilirsin…”

“Nûr sadece iman dersi değil, içtimâî (siyasî) ders de verir.”4 ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâseti’ takip’5 ettiğini de bilmiyorsun!

“Özel olarak ağabeyler okuyor!’ dediğin, “Şu kitap (Münâzârât), “Siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (siyaset doktorlarına hastalığı teşhise) dâir hizmet ile muvazzaftır (vazifelidir).”6

Risale-i Nur’un neresinde “Bazı eserleri ağabeyler okusun!” ibaresi var!?

Müstebit iktidar, “Hubb-u câh (makam, mevki, şan, şöhret düşkünlüğü), her türlü “havf/korku damarı”, “tama” (mala karşı aç gözlük)… ve dünyanın cazibedar”10 şeyleriyle ifsat mı etmiş, aldatmış mı? 1700 gündür Yeni Asya’nın ilan hakkını gasp ile vermeyen iktidar niçin onlara 6 katlı bina vermiş! Ya yandaşlara peşkeş çekilen ihale, araziler!.. Haşir Meydanında, “Mizan-ı adalette” hesap seri’! Hazırlanın!..

Aman dikkat; Peygamberimizin (asm), “Adem’in (as) yaratılışından Kıyamete kadar geçen süre içinde Deccaldan daha büyük bir hadise, daha büyük bir fitne yoktur”11 buyurduğu zaman dilimi içinde yaşıyoruz!

Dipnotlar:

1-Al-i İmran Suresi, 7.; 2-Barla Lahikası, Enst./intr, s. 103.; 3-Mektûbât, s. 413.; 4-Hizmet Rehberi, s. 54.; 5-İşârâtü’l-İ’câz, s. 84.; 6-Münâzarât, s. 20.; 10-bknz., Mektûbât, s. 401-414.; 11-Müslim, Fiten: 126.; Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.

 

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