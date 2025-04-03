"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Adalet yoksa, ilerleme de yoktur!

Ali FERŞADOĞLU
03 Nisan 2025, Perşembe
Bir adamın çamur içinde raksettiğini gören ecnebî seyyah merak ile sordu: "Ne yapıyorsun?"

"Kerpiç çamuru karıyorum?” “Ne çamuru?” “Fânî dünya; üç beş kuruş bundan kazanıyorum!"

"Peki, sırtındaki tulum nedir?" "Çamuru kararken, nasıl olsa zıplayacağım. Böylece yoğurdu yayıklıyorum! Eh, fânî dünya, birkaç kuruş da bundan; ne yapalım fânî dünya!"

“Başındaki kukuletanın püskülü neden uzun ve sallanıyor!” “Burası ekin tarlası; havaya zıplarken püskülle kargaların zarar vermesini engelliyorum. Fânî dünya, üç-beş kuruş da bundan kazanıyorum."

"Peki, dudaklarını oynatıp, bir şeyler mırıldanıyordun?" "Hazır bu işi yaparken boş durmayayım, ezbere bildiğim Yasin, Haşir, Bakara surelerinden ve dualar okuyorum, ne yapalım, dünya fânî!"

"Ya bir de bâkî olsaydı daha neler yapardın kim bilir?"

Evvela, tevekkül ve çalışmayı doğru anlamak gerekir: ”Daire-i esbabda iken tevekkül etmek, bir nevi tembellik ve atalettir [uyuşukluktur]”1

İki: "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır!"2 

Üç: Teşrik-i mesâi (işbirliği) ve taksim-i a'mâl (iş bölümü) ile bir sahada uzmanlaşmak.

Dört: “Mesailerin tanzimine ve mâbeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaç…”3 oldukları şuuruyla hareket… 

Beş: Birbirini kıskanıp rekabetle yıpratmaya çalışmamak: “Nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa’ye şevkini kırıp atâlete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüd, bir ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akîm bırakacak.”4 

Hayallerden sıyrılalım: Adalet, güven, ilim, çalışma yoksa, maddî-manevî ilerleme de yoktur!

Dipnotlar:

 1-İşârâtü'l-İ'câz, s. 28.; 2-Necm Suresi, 39.; 3-Lem’alar, s. 126.; 4-Age., s. 165.

*/*-

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki fırınlar iki gündür kapalı - "Açlık bir silah olarak kullanılmamalı"

    Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı

    Hukukta çağın gerisindeyiz

    İşgalcinin itirafı

    Uysal: İktidar için, dün dündür, bugün bugündür

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi eleyerek Konyaspor'un rakibi oldu

    AB'ye İsrail'le suç ortaklığına ''şimdi son ver'' çağrısı: "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor"

    Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa baskınını kınadı

    Tatilin 4. gününde 647 trafik kazası oldu: 4 günde 34 kişi öldü, 4784 kişi yaralandı

    HRW'den Macaristan'a çağrı: "Ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla"

    25 saat kürsüde konuşarak hem rekor kırdı hem de Trump'ı protesto etti

    Rusya: 93 Ukrayna İHA'sını düşürdük - Kiev her gün enerji altyapımıza saldırıyor

    Dünya genelinde milyarder sayısı 3028'e ulaştı: Türkiye'den 31 isim listede

    '2 Nisan 2025, Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak'

    LGS başvuruları başladı: 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak

    Trump, yüzlerce öğrenciyi sınır dışı ediyor

    Asgarî ücret erimeye devam ediyor

    Hukuksuzluğun faturası 950 milyar

    Adalet talebi emek talebi ile birleşmeli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    O bir Isparta Kahramanı
    Ahmet BATTAL

    Korku hâkimlikleri ve adalet
    Genel

    Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din ve devlet
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet yoksa, ilerleme de yoktur!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Unutulmaz hizmet, sarsılmaz sadakat, yanılmaz zekâvet: Tahirî Mutlu
    Süleyman KÖSMENE

    Gıybet kaybettirir!
    Muhammet ÖRTLEK

    Trump 2.0 versiyonunun Grönland tehdidi
    Genel

    Uysal: İktidar için, dün dündür, bugün bugündür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.