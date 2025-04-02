Akıl sıkıntıları nasıl atlatılabilir?

Ruh, kalb ve akıl hastalıkları çağımızı kasıp kavuruyor! Acaba ruh, kalb ve aklın sıkıntıları ilaçsız atlatmak mümkün mü? Elbette, “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.”1 Bu ne demektir?

Tıp uzmanlarına göre beyindeki serotonin ve dopamin hormonlarının dengesizlikleri, sağlıklı çalışmamaları ruh sıkıntısına sebep olur.

Namazda kalbin rahatı: Gözün gıdası güzel manzara; kulağın hoş, ulvî sesler; dilin tatlar; midenin mugaddi gıda, ciğerin hava; böbreğin su olduğu gibi; ruh, kalb, aklın gıdası da namaz, fikir, zikir, şükürdür. Kalb, mahall-i imandır. Olumlu-olumsuz duygu üretim merkezidir. Yaratılış ve varoluş, var edilmemizin gayesi hayatî, ebedî ve bediî (hikmet, estetik ve güzel) fonksiyonları olan sevgi aynı zamanda psiko-sosyal güç kaynağı ve bir kaynaştırıcıdır: Allah’a iman edenler Allah’a olan sevgileri cihetiyle daha güçlüdür.2 Abdest, gusül ve namazın hareketleri; kan dolaşımı, sinir, sindirim sistemlerine dek ruh ve kalbin rahat ettiği tıp ilminin de tesbitidir.

Namazda aklın rahatı: İdrak, şuur, ölçme-biçme aleti, cihazı olan akıl, insana has düşünme ve varlığın sebeplerini yakalama melekesidir. Akıl, “Kâinatın sırlarını açan bir anahtır,3 âlemde tecelli eden Allah’ın esma ve sıfatlarını inceleyen bir alet; tabiattaki sırları çözen bir keşşaf; insanı sonsuz hayat mutluluğuna hazırlayan Rabbanî bir mürşid ve yol gösterici;4 delil üzerine giden;5 insana yüksek maksatlar ve bâkî meyveler gösteren hikmetli bir hediyedir.6

Varlıkların ve ibadetlerin fihristesi olan namaz kainatla bağlantılı. Akıl, kainatla sunulan sayısız nimet, ikram, ihsanlara karşı teşekkür etmek gerektiğini bilir. En büyük teşekkür olan namaz ile akıl ikna ve mutmain olarak rahatlar huzur bulur. Namaz, insanın nefsini terbiye eder, kibir ve gururdan arındırır. En güçlü ve varlıklı kimselerin dahi Allah’a boyun eğmesini sağlayarak tevazuyu öğretir.

İşte namazda, dünya işleri, endişeleri, korkuları geriye atılır; tek bir noktaya odaklanılır. Ve iki hormon harekete geçer; ruh rahata kavuşur. Namaz enerjinin yenilenmesi, şarjıdır. Namaz ile meleklerin, Rahman ve Rahîm olan Rabbimizin ilgi alanına girerek ruhumuzu rahatlatırız.

Dipnotlar:

1-Sözler, Enst./intr., s. 27.; 2-Bakara Suresi, 165.; 3-Şualar, s. 16.; 4-Sözler, s. 25.; 5-Muhakemat, s. 67.; 6-Sözler, 47.