Atâlet zindanından çık!

● Allah boş duranları değil; hak, hürriyet, adalet yolunda koşturanları ve coşturanları sever!

● Nursuz onursuzdur. Onur, sonsuz o Nur iledir…

● Hak dağıtamayan, ancak haklıları ve haklarını darmadağın eden adalet sistemi mefluç!

● Yen libası devri bitti; artık kol kırılır kalır sosyal medya yeni içinde!

● Bu ne be, bu ne ucûbe sistem; meşrutiyeti/demokrasiyi getirmek artık oldu vecîbe!

● “Namazı bıraktım!” diyene; “Namaz sizi bırakmış, Rabbimiz sizi huzûrundan uzaklaştırmış olmasın! Namazı bırakan zordadır! Tekrar O’na dönünüz, zira, huzûr, “Huzûrda”dır!

● Yüzünde nûr, kalbinde âr olan vefalı yâr olur; ârdan ağyar olanın evi, kabri dar, sonu nâr olur!

● Mazlumu ezen yargı, fakiri soyan vergi, âlime çatan yergi, hubb-u câha vurgu, isimsiz, resimsiz, sanatsız sergi ve müstebitlerden sorgu oldukça ülke kalkınmaz!

● Hemşehrilerim zaman zaman, “Karadenizliyiz var mı ötesi?” diye soruyor! “Var, ötesi Marmaradenizli, Egedenizli, Akdenizli, İçanadolulu, Güneydoğulu, Vandenizli…”

● Satışa çıkardılar yalanı, kuyruğa girdi satın alanı, ülkeyi yolanı, talanı!

● Âlim ilmine, salim dirayetine devam ettikçe zalim zulmüne devam edemez!

● “Çok güzel, harikulade, ala, aliyyülala, mükemmel, muhteşem” gibi kelimeler dururken, “süper”i tercih eden ecnebîlerin tek kelimelik “siper”ine girer; korumasız kalır!

● Adam çalımla cebinden paketi çıkardı, sigarayı sükseyle ağzına taktı; içine derin, derin bir zehir çekti, kısa zamanda çöktü!..

Ey kümes ehli! Tilki elinde tesbih, dilinde zikir selam verse, “Hanımım başörtülü!” dese, yaklaştırma sakın kümese! Aksi hâlde sokar seni kafese, kurtulamazsın kalsan da nefes nefese!

● Tesirli meâl değil, tefsirli meâl daha etkili!

● Yalnızca “Âlim’in uykusu ibadettir” hadisini esas alan âlim derin uykuya geçti; ancak Haşir sabahında uyanır!

● Her şeye gelen a’zam, muazzam, i’zam, zam; ne ahlâk ne nizam ne intizam bırakır; kimini verem eder, kimini cüzzam!..

● Kadın kocasına, “Ben senin kölen miyim?!” dedi kızarak. Hiç istifini bozmayan adam, “Hayır, sen asla benim kölem değil, cariyemsin! Ben de senin kölenim!”

● Tezellüle tenezzül eden zillete tenzil-i rütbe eder!