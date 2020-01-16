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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Avustralya 10 binlerce “mübarek deveyi” ne yapmalı?

Ali FERŞADOĞLU
16 Ocak 2020, Perşembe
Avustralya’da develerin sayında büyük bir artış olunca yetkililerin 10 bin deveyi itlâf etme kararı aldığını Yeni Asya’dan takip ettiniz; özeti şu:

“Son yılların en kurak iklimini yaşayan Avustralya’da bir milyon iki yüz bin yabani deve olduğu tahmin ediliyor. Develer, su bulamayınca kasaba ve evlere kadar inmeye başladılar. Su tanklarına, klimalara, içme suyu yataklarına ve alt yapıya zarar vermeye başladılar... Ama bu develer Avustralya’da tüketilmiyorsa ve ihraç için yüksek maliyetten dolayı yurtdışında piyasa bulamıyorsa çıkış yolu nedir bilemiyorum. Ama elbette ki çözüm develerin öldürülmesi olmamalı. 1

Kurbana itiraz eden hayvanları koruma, tabiatı ve canlı hayatı koruma, çevreci dernekleri ve vejeteryanlardan “tıss” yok!.. Bu ayrı bir bahis…

Allah bitkileri, otları-çoğunlukla-hayvanlar, hayvanları insanlar için yarattı. Ancak, hayvanlar zarar verirse, elbette insan tercih edilecektir.

Ancak, develeri kurşun ve bombalarla itlâf etmek bir vahşet. Üstelik israf. 

Ayrıca, unutmayalım deve mübarek bir hayvan olduğu Kur’ân’da mealen şöyle beyan edilir:

“Ey kavmim! İşte size mû’cize olarak Allah’ın gönderdiği deve. Onu bırakın Allah’ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin; sonra sizi, yaklaşan bir azap yakalar.”  2

Onların kurşunlanarak veya bombalama itlâfı musîbetleri çekebilir.

“Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübârek hayvanlar ‘Bismillâh’ der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzâk nâmına en lâtîf, en nazîf, âb-ı hayat gibi bir gıdâyı takdim ediyorlar.” 3 

Bu mübarek hayvanları itlâf etmek, üstelik israf etmek, gayretullaha dokunmaz mı? Avustralya yangın, kuraklık gibi afatı ve ibadet hayatından da uzaklaşarak başka bir musîbeti de yaşıyor zaten.

Şimdi de “Bismillâh” diyen devleri itlâf ederek, başka bir musîbete de fetva verdirmesin!

Avustralya bu meseleyi öngörmeli ve tedbir almalıydı. Madem deve eti tercih etmiyor; yakalayıp-masraflı da olsa-işleyip açlık çekenlere göndermeliydi.

Acaba bunları açlık çeken Afrika ülkelerine kurbanlık veya canlı olarak göndermek gibi bir hayır kampanyası açılabilir mi?

Ülkeleri işgal edip masum insanları öldürmek, hayvanları itlâf etmek için harcayacağımız enerji, efor ve nakitleri buraya yönlendirirsek daha daha mantıklı, daha insanî, daha vicdanî olmaz mı?

Dipnotlar:

1- Fatih Yargı/14 Ocak 2020. 2-Hud Sûresi, 64. 3- Sözler, Yeni Asya Neşriyat,  s. 12.

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