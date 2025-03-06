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6 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Bediüzzaman materyalizmi çürütmüştür!

Ali FERŞADOĞLU
06 Mart 2025, Perşembe
Bir okuyucumuz, “İktidarı ‘dindar!’ diye överseniz!” başlıklı yazımıza, şu yorumu yaptı: “İktidar konusundaki eleştirilerinizde haklısınız. Ancak suçlu, iktidarın hatalarının arkasına saklanıp dini ve dindarları kötü gösteren kapitalist ve Kemalist sistem değil midir?”

Evet, suçlu bunlar ve tüm seküler felsefik akımlardır. Ancak, Müslüman’ın vazifesi bunlarla mücadele etmektir. Bediüzzaman, materyalizm, kapitalizm, Darwinizm (Tabiat Risalesi aynı zamanda ona cevaptır), Kemalizm dahil (Beşinci Şuâ ile) tüm felsefeleri çürüterek yerle bir etmiştir. “Bediüzzaman Said Nursî Olayı” kitabının yazarı ünlü sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin, eserinde Marksist, Kemalist veya liberal Türk entelektüellerinin, Nur hareketi ve Bediüzzaman Said Nursî ile büyük bir mücadele içinde olduklarını, bunun sebebinin de Nur hareketinin materyalizme hücum etmesi ve Kemalizm’in pozitivist felsefî temellerini yıkmaya yönelik olması olduğunu söylemişti.¹

Bakan görür ve bilir: Risale-i Nur, baştan sona İslâm felsefesidir. Başta yaratılış (hayat felsefesi), hürriyet, din, iman, ahlâk felsefesi, siyaset felsefesidir.

“Mehmed Âkif, bir üdebâ meclisinde, ‘Victor Hugo’lar, Shakespeare’ler, Descartes’lar, edebiyat ve felsefede Bediüzzaman’ın bir talebesi olabilirler’ demiştir.”² Bediüzzaman ise: “Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim.”³ der ve ekler: “Kur’ân-ı Hakîm’in kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmiştim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüştüm.”⁴

İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa projesi olan Risale-i Nur; iman esasları, İslâm şartları, ibadet, ahlâk, ruh ve duyguları, ukubatı (ahirete ait, cezai müeyyideleri) gibi her birisini yüzlerce alt başlığıyla aklen, mantıken, ilmen izah ve ispat etmiştir. Artık bize düşen “anlayarak ve kabul ederek” okumak; müzakere, mütalaa etmek… Ve ailede, Kur’ân kursları, İmam-Hatip, İlâhiyat ve sair okullarda ders kitabı olarak okutmaktır. İktidara da... Yoksa, kapitalizmi, Kemalizm’i uygulayıp; Risale-i Nur’u meş’um siyasî emellerine alet etmek değil!

Dipnotlar:

1- https://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-said-nursi-kemalizmin

2- Sözler, s. 853.

3- Tarihçe-i Hayat, s. 644.

4- Mektubat, s. 89.

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