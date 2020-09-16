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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ben imam-hatip okulumu istiyorum!

Ali FERŞADOĞLU
16 Eylül 2020, Çarşamba
Maaliftihar İmam-Hatip kökenliyim. Kardeşim, ağabeyim, hatta babam (dışarıdan bitirdi) yeğenlerimin birçoğu İmam-Hatip kökenli…

İmam-Hatipliğimle her zaman iftihar ettim. Hatta, saldırılar üzerine, “Kulağın duydu mu ey Mütercimler, /İmam-Hatipliyim, hem edepliyim, /İşlesen de dağlar gibi cürümler, /Sanma senin gibi pür gadaplıyım! /Kitaplıyım, kabil-i hitaplıyım,/Çünkü hoş görür İmam-Hatipliyim!” diye paylaşmışım.  

Aslında “Din ilimleriyle fen ilimlerinin yan yana okutulması” gerektiğini 1907 yılında söyleyip geliştiren Bediüzzaman’ın “Medresetüzzehra” eğitim projesinin bir parçası idi.  

Bu okulları Demokratlar açarken ve hayatiyetlerini devam ettirirken destansı bir mücadele verdiler. O zaman bu okullar çok kaliteli elemanlar yetiştiriyordu. 

Rahmetli Süleyman Demirel, “Bu okulların hedefi kırsal kesimdeki çocukları eğitime dahil etmek, dinini bilen doktor, dinini bilen mühendis yetiştirmek” şeklinde açıklamıştı.  

Ne yazık ki, bu ruh, bu duygu, bu model “Kemalist sistem” tarafından saptırıldı, ifsat edildi. İmam-Hatipler-ve bütün mukaddes değerler-içine düşürüldüğü kalitesizlik, siyasete, dünyeviliğe alet edilmesi, derslerin fasafisolaştırılması gibi hal-i pürmelâlleri ciğerlerimizi dağlıyor! 

“Mukaddes değerlerde bir yangın var! İçine kardeşlerimiz, evlâtlarımız düşmüş, yanıyor! Bu yangını söndürmeye koşmalıyız!” 

Demokratları bölmek ve alaşağı etmek için 1969-1970’lerde Millî Nizam ve daha sonra MSP (AKP’nin kurucu ve yönetici kadrosunun kökenleri) kurduruldu… 

Siyaset okullara, bilhassa İmam-Hatiplere, kışlaya sokuldu. Bu okullar bu kesimin arka bahçesi haline getirilmeye çalışıldı. Rahmetli Erbakan ve sayın Erdoğan’a mahkemede “İmam-Hatip okullarını niye açtınız?” sualine verdikleri cevap, “Biz açmadık, hepsini Demirel açtı, ona sorun!” cevabı vermişlerdi. 

AKP iktidarıyla birlikte dersler Kemalist söylemlerle dolduruldu, tamamen iğdiş edildi. Nerede ise her beldeye İmam-Hatip açtılar, ama içlerini boşalttılar!  

Zaten, bu zihniyetin iktidar olmak için neyi kullanmadı, neyi alet etmedi ki! Mukaddes bütün değerleri! Ve İmam-Hatiplerden deistler çıkıyor! Bu okullarda artık imanı, ibadeti, ahlâkı yenileyen derinlemesine bir eğitim sistemi yok! Eğitim kalitesi çok çok düşmüş durumda.  

Artık İmam-Hatip ve İlahiyat fakültelerinin fen ve sosyal ilimlerin birleştirildiği yüksek İslâm ilminin tahsil edildiği mekânlar olmaktan çıkması ciğerlerimizi dağlıyor. 

Ben okulumu istiyorum, İmam-Hatibimi istiyorum! 

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