Öyle dehşetli bir zamandayız ki, tüm randevu, toplantı, seyahat, eğlence programlarımızı iptal etmek durumundayız. Çünkü, Deccal/Süfyan meselesine odaklanmalıyız!

Peygamberimiz (asm), “Hz. Âdem’in yaratılışından kıyamete kadar Deccal’dan daha büyük bir hâdise, bir fitne yoktur.”1 “Şerri şeytandan daha etkilidir.”2 buyurarak tahribatının dehşet, vahşet ve büyüklüğüne dikkatimizi çekmiştir. Bu uyarıları dikkate almadan, onu teşhis ve tahlil etmeden ana problemlerimizi çözemeyiz. Bediüzzaman’ın, “Bu müthiş zaman”3 dediği Deccal/Süfyanizm ve kolları “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleri…”4 fert, âile, cemaat ve toplumları biribirine kırdırıp, kutuplaştıraran, İslâm ve insanlık âlemini karıştırarak perişan eden bunlardır!

Deccal/Süfyan kimdir?

Arapça “decl” kökünden gelen Deccal, “yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan “yalancı, dalâlete sürükleyici”5 müfsid, mel’ûn, lânetlenmiş kişidir. Fitnesinin dehşet ve vahşeti, dinsizliğe dayalı bir eğitim ve yönetim sistemi kurup insanları imansız, dinsiz, ahlâksız yaparak hem dünya, hem de ebedî hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. Gayet tabiî ki, bunu tek başına değil, avânesi, komitesiyle ve temsil ettiği münkirâne ve münafıkâne sistemiyle birlikte yürütür. Deccal; din, iman, ahlâk, fazilet ve bütün manevî değerlere savaş açan; insanlık namına ne varsa tahrip eden; istibdat, tahakküm, zorbalık yapan kişidir.

İstisnasız bütün peygamberler ümmetlerini ondan sakındırmıştır.6 Ki, fira’vun, nemrut ve şeddatların fitnesi onun fitne-fesadı yanında küçük kalır. Allah Resûlü (asm) Veda Haccı ve Veda Hutbesi’nde de son olarak Deccaldan bahsederek ümmetini uyarmıştır.”7 Sahih hadislerde mahiyeti ortaya konan deccal hakkında âlimler, “Âhir zamanda bir adam çıkacak ve ona Süfyan denilecek”8 “Ümmete karanlık günler yaşatacak, şeâir-i İslâmiyeyi tahribe çalışacak dehşetli münafık bir şahıs”9 bilgisini verir. Her asrın deccalı vardır. En dehşetlisi Ahirzamanın son diliminde ortaya çıkacak olan büyük Deccal’dır.

Nemrud Hz. İbrahim’siz (as), Fir’avun’ Hz. Musa’sız (as), düşünülemeyeceği gibi, Deccalı da Mehdîsiz olamaz! O halde Mehdî-i A’zama tabi olmalıyız. Zira, onun da geleceği Deccalın geleceği kesinliğindedir. Zehir panzehirsiz olamaz! Hem onu deşifre etmiş hem ismini vermiş, hem ona karşı yürütülmesi gereken stratejiyi belirlemiş, hem de dinsizliğin belini kırmıştır.

Dipnotlar:

1-Müslim, Fiten: 126.; 2-Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.; 3-Lem’alar, s. 164.; 4-Sözler, s. 366.; 5-Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I-VI (Kahire: 1313), 5:372.; 6-Buharî, Fiten: 26; 7-Buharî, Kitabü’l-Meğazî: 64.; 8-Kenzü’l-Ummal, 14:272.; 9-Alâeddin el-Müttekì bin Hüsameddin bin İsmail el-Hindî, Kenzü’l-Ummal (Beyrut: 1989), vd.