Dindar ulema siyasî vartalara nasıl düşüyor?

İlim ve teknolojideki harika gelişmeler “siyaset ve diplomasiye” de yansıdı.

Siyaseti kurgulayan “küresel büyücüler, sihirbaz diplomatlar” medyayı, onlar da “ulemayı, ilâhiyatçıları”, onlar da toplumu ve bilhassa siyasetçileri sihirliyor, farklı mecralara yöneltiyor!

Üstad Bediüzzaman, Felak Suresini tefsir ederken, “Enneffaseti fil’ukedi/ düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden” ayetinden, “sihirbazların, küresel büyücülerin” sübliminal telkinle toplumu sihirlediklerine, “Maddî ve manevî şerlerini, siyasî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyâne mahveden şerlerine”1 dikkat çeker.

Ve maalesef bugün çoğunluğun, hatta ulema ve dindarın konuştuğu şey dünyevîlik, siyaset, medeniyetin fantaziye ve eğlenceleri olduğundan, “Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan ulemalar, belki de velîler, o siyasî ve içtimaî hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaik-ı imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derece bırakıp, o cereyanların hükmüne tâbi olarak, hem fikri olan münâfıkları sever, kendine muhâlif olan ehl-i hakîkati, belki ehl-i velâyeti tenkit ve adavet eder, hatta hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tâbi yaparlar.”2

Evet, dindarlar, âlimler dinden gelen yüksek hisler, yüce duyguları siyasete âlet, basamak ve hatta tâbi yaparlar. Yani, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ölçüleriyle siyaseti değerlendirmeleri; çekinmeden “emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i an’ilmünker”3 yapmaları gerekirken, siyasetçilerin yanlışlarını alkışlıyor, tevil ediyor veya sessiz kalıyor! Vartadan vartaya düşüp “ulemaü's-sû” güruhuna tâbi oluyor ve gümlüyor, gidiyor!

İsterseniz “siyasal dindarları, ulemayı, hatta evliyaları” hayalen imtihan ediniz: Özellikle, hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet, cumhuriyet (demokrasi), istibdat gibi yüzlerce kavramların Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye göre izahları nedir? Kaçı akıl, kalb, vicdanlarını mutmain edecek bilgi birikimine sahiptir?

Ancak “Risale-i Nur’u” okur, anlar ve kabul ederse bu siyaset sihirbazlarından; içtimaî, siyasî vartalardan, tuzaklardan kurtulabilir!

Dipnotlar:

1-Şualar, Enst./intr, s. 243.; 2-Hizmet Rehberi, s. 236.; 3-İşarâtü’l-İ’caz, s. 84.