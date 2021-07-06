“Dünyadaki Cennete girmek ister misiniz?”

“Sevgili kızım, oğlum, gelinim, damadım! Şu hususları da nazara almalısınız:

- İmtihan, hizmet olan yerde, özellikle ailede problemlerin çıkar. Peygamberimizin (asm) hane-i saadetinde de problem çıkmıştır.

Önemli olan problemin hangi tarafında yer aldığımızdır. Çıkaran, körükleyen veya ilgilenmez tarafında mı yoksa çözmeye çalışan tarafında mı?

- Bu arada başta Risale-i Nur okumaları olmak üzere her meselede ehil olanlarla meşveret etmelisiniz.

Dünyevî işlerinizde de eşinize, “Şunu şöyle yapalım!” değil de, “Şöyle yapalım mı?” diye meşveret ederseniz mutluluğunuzun derecesini arttırırsınız.

- Sevgili yavrularım! “Dünya Cennetine girmek ister misiniz?” O zaman şu tesbit ve keşifi aklınızdan çıkarmayınız: “Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce’, bir tahassüngâh ise, âile hayatıdır. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hâne ve âile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimî ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakikî ve şefkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 93)

Ve şu nasihatlerini de: “Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile (karşılıklı güven) ve samimî bir hürmet (saygı) ve muhabbetle devam eder.”

“Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp ‘Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim’ diye takvâya girer.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 199)

- Yeni Asya kâğıt baskı olarak da evinize girmeli. Zira, baştan sona Risale-i Nur’un şerh ve izahlarını yapıyor.

- Ebeveynleriniz olarak ahir tavsiyemiz şu: Yaşlandık, gidiciyiz. Akraba ve dostlarınız sık sık ziyaret edip veya arayıp istişare ediniz; hısımlık bağlarını güçlendiriniz.

“Allah bizi, sizi, ehl-i imanı insi ve cinni şeytanlardan, Deccalizm/Süfyanizm ve kolları Kemalizm ile ifsat komitelerinin şerlerinden muhafaza etsin… İman, Kur’ân hizmetinde istikametle daim istihdam eylesin. Hepinizi şefkat ve muhabbetle selâmlar, duâlarınızı bekleriz.