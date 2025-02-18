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18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Emeklinin hakkı için çalışmak nedir?

Ali FERŞADOĞLU
18 Şubat 2025, Salı
Bir kardeşimiz, 6.2.2025 tarihli yazımıza, “Sizin işiniz emeklinin, çalışanın aldığı ücretin arttırılmasına çalışmak olmasa gerek. Ücretler artınca âhirete daha mı iyi çalışılacaklar? Öncelikle iman kurtarma hizmeti yapılmalı.” şeklinde yorum yaptı.

Bilirsiniz ve biliniz ki: İman sadece “dilimizle ikrar, kalbimizle tasdikten” ibaret değil. Peygamberimiz (asm) “İman 70 küsur bölümdür; en üstte ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ sözünü kabul etmek ve en altta ‘İnsanlara sıkıntı veren bir nesneyi yoldan kaldırmaktır.’ Hayâ da imanın bir parçasıdır.”1

Yedi, yetmiş çokluktan kinayedir. Ve bu hadîs-i şerifin içi şöyle doldurulabilir: Tevhid, yani, Allah’ın varlığına, birliğine inanmak, tecelli ve yansımalarıyla O’nu tanımak ve onlarla ahlâklanmaktır. Sair imân esasları, İslâm şartlarının herbirisi imanın birer bölümü, birer şubesidir.

İnsan, emekli, şah-gedanın hak ve hürriyetlerini aramak başta Hak, Âdil ve sâir Esmâ-i Hüsnâ’nın gereğidir ve imânın şubeleridir. Zira, “Hürriyet imanın hassasıdır [özelliğidir].”2 ve şubesidir. Meşrutiyet/demokrasi “Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et./ Ve emruhum şûra beynehum / Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’2 ayet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.”3 ve bu ayetlere imanın gereği ve bölümleridir.

Talim, terbiye, eğitim ve yönetim Alîm, Rab, Rahîm, isimlerine dayanır ve imanın birer şubeleridir. Tıp Şâfî, Kâfî, Muâfî; temizlik, hijyen Kuddüs, Mutahhir isimlerinin tezahürü ve imanın birer şubesidir. İktisat, üretim, israf etmemek Rezzak, Muktesit, Ganî, Kerîm’in gereğidir ve imanın şubeleridir. İlâahir...

“Ücretler artınca ahirete daha mı iyi çalışılacak? Öncelikle iman kurtarma hizmeti yapılmalı” yaklaşımına gelince: Peygamberimiz (asm), “Fakirlik nerede ise küfre denk olacaktı”4 buyurur. İslâm’da aslolan refahtır. İnsanca, Müslümanca yaşamak zekât vermek, hacca gitmek, sadaka-i câriye denilen sevap fabrikaları kurmak için gani olmalı değil mi?

Kaldı ki, emekli sadaka istemiyor; kendi maaşından ve emeğinden kesilen pirimini, kendi parasını istiyor! Hakkının verilmesi için çabalamak hak, hürriyet, adalet, meşrûtiyet için çalışmak, imana hizmetin ta kendisi değil mi? Hak ve hürriyetleri gasp eden müstebit iktidarın gitmesi için gayret imanın özelliği olan hürriyete ve imana çalışmak değil midir?..

Dipnotlar:

1-Buharî, İman, 3.; 2-ESDE, Münazarat, s. 179., Al-i İmran Suresi: 159., Şûra Suresi: 38.; 3-ESDE, Münazarat, s. 160.; 4-Beyhakî Şuab; Taberânî, el-Evsat.

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