Fikir ve ilim sahiplerine, “En büyük düşmanımız kim?” diye sorsanız alacağınız cevap kahir ekseriyetle İsrail-ABD, Rusya, vs. diye sıralar.

Oysa, İslâm âlemi olarak en büyük düşmanlarımız, “cehalet, zarûret ve ihtilâftır.” Fakr-u zarûret (nafaka için zarûri ihtiyaçlarımızı da karşılayamamak...). İhtilaf, bölücülük, ecnebîlerdeki doğrulara ve ilmî gelişmelere de karşı çıkmaktır!

Çare şöyle gösteriliyor: “Ma’rifet (ilim, fen ve teknoloji), sanat ve ittifak” ile cihazlanıp, silahlanıp okumak, kalem, ilim, kelam ile manevî cihad ilan edildi. Tabiî ki, sıradan, “gazete gibi okumaktan…” değil, dikkatle, merakla, beraber, daima, anlayarak ve kabul ederek okumaktan1 söz ediliyor. Zira, “Okumak” ayrı, “anlamak” ayrı, “kabul etmek” ayrıdır! Mesela, “O bîçareler, ‘Kalbimiz Üstadla beraberdir’ fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler […] ‘Kalbim sâfîdir, Üstadımın mesleğine sadıktır’ demesi [...] [abdesti bozulduğu halde, kılmaya devam ile] ‘Neden namazım bozulsun? Kalbim sâfîdir.’ der.2 “Bilmek ve bilmek” de ayrıdır:

“İnsanlar helak olur, âlimler kurtulur. Âlimler de helak olur, ilmiyle amel edenler kurtulur. Amel edenler de helâk olur, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahipleri de pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Yani, bilmek yetmez; ilmiyle amel etmek gerekir. Bu da yetmez, ihlâs, yani, bütün samimiyet ve duygularla kendini ilme ve okumaya vermektir.

“Üstad bana sakın siyasete karışma” dedi” diyen bir ağabeyimizin siyasete dalmasının sebebi, anlamaması değil, kabul etmemesiydi. Ve keza, Bediüzzaman, “Hürriyet imanın hassasıdır [özelliğidir]” 3 “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır.”, 4 “Meşrûtiyet insanı hayvanlıktan kurtarır.”, 5“Riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhindeyim.”6 dediği hâlde, Risale-i Nur’u okuduğunu iddia eden bazılarının müstebitleri desteklemesi kabul etmemekle ilgilidir!

Şu hâlde, en büyük düşmanımız İsrail, Rusya, ABD değil, “cehalet, fakr-u zarûret ve ihtilaftır!” Bu düşmanları yenemezsek, tonlarca para ödeyip yiyecek ve silah satın aldığımız düşmanları yenebilir miyiz?

Hayal dünyasından sıyrılıp kitapların dünyasına dalmalı...

Dipnotlar:

1- Lem’alar, Enst./intr., s. 171.;

2- Mektubat, s. 487.;3- Münazarat, s. 59.;

4- Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.;

5- Münazarat, s. 23.; 6- ESDE, Münazarat, s. 110.