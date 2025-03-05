"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

En büyük düşmanımız kim?

Ali FERŞADOĞLU
05 Mart 2025, Çarşamba
Fikir ve ilim sahiplerine, “En büyük düşmanımız kim?” diye sorsanız alacağınız cevap kahir ekseriyetle İsrail-ABD, Rusya, vs. diye sıralar.

Oysa, İslâm âlemi olarak en büyük düşmanlarımız, “cehalet, zarûret ve ihtilâftır.” Fakr-u zarûret (nafaka için zarûri ihtiyaçlarımızı da karşılayamamak...). İhtilaf, bölücülük, ecnebîlerdeki doğrulara ve ilmî gelişmelere de karşı çıkmaktır!

Çare şöyle gösteriliyor: “Ma’rifet (ilim, fen ve teknoloji), sanat ve ittifak” ile cihazlanıp, silahlanıp okumak, kalem, ilim, kelam ile manevî cihad ilan edildi. Tabiî ki, sıradan, “gazete gibi okumaktan…” değil, dikkatle, merakla, beraber, daima, anlayarak ve kabul ederek okumaktan1 söz ediliyor. Zira, “Okumak” ayrı, “anlamak” ayrı, “kabul etmek” ayrıdır! Mesela, “O bîçareler, ‘Kalbimiz Üstadla beraberdir’ fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler […]  ‘Kalbim sâfîdir, Üstadımın mesleğine sadıktır’ demesi [...] [abdesti bozulduğu halde, kılmaya devam ile] ‘Neden namazım bozulsun? Kalbim sâfîdir.’ der.2  “Bilmek ve bilmek” de ayrıdır:

“İnsanlar helak olur, âlimler kurtulur. Âlimler de helak olur, ilmiyle amel edenler kurtulur. Amel edenler de helâk olur, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahipleri de pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Yani, bilmek yetmez; ilmiyle amel etmek gerekir. Bu da yetmez, ihlâs, yani, bütün samimiyet ve duygularla kendini ilme ve okumaya vermektir.

“Üstad bana sakın siyasete karışma” dedi” diyen bir ağabeyimizin siyasete dalmasının sebebi, anlamaması değil, kabul etmemesiydi. Ve keza, Bediüzzaman, “Hürriyet imanın hassasıdır [özelliğidir]” 3 “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır.”, 4 “Meşrûtiyet insanı hayvanlıktan kurtarır.”, 5“Riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhindeyim.”6 dediği hâlde, Risale-i Nur’u okuduğunu iddia eden bazılarının müstebitleri desteklemesi kabul etmemekle ilgilidir!

Şu hâlde, en büyük düşmanımız İsrail, Rusya, ABD değil, “cehalet, fakr-u zarûret ve ihtilaftır!” Bu düşmanları yenemezsek, tonlarca para ödeyip yiyecek ve silah satın aldığımız düşmanları yenebilir miyiz?

Hayal dünyasından sıyrılıp kitapların dünyasına dalmalı...

Dipnotlar: 

1- Lem’alar, Enst./intr., s. 171.;

2- Mektubat, s. 487.;3- Münazarat, s. 59.;

4- Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.;

5- Münazarat, s. 23.; 6- ESDE, Münazarat, s. 110.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üsküp'te Ramazan - 627 yıldır oruç bu şehirden gitmedi

    TÜİK pazara gelsin

    Suudi Arabistan: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini kesinlikle reddediyoruz

    Güleçyüz’e hapis cezası

    Trump, Kanada'yı yine tehdit etti

    Kur'ân, Allah'ın gizli isimlerinin keşfedicisidir - 'Kur'ân nedir? Tarifi nasıldır?'-2

    Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

    Vatandaş günlük yaşıyor

    Telefonu 3 gün kullanmamak beyni değiştiriyor

    Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e büyük tepki

    Aksa’ya baskın, ezana engelleme

    Suriye'deki su kaynakları ve barajlar İsrail’in kontrolünde

    Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar

    Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e uyarı

    Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu

    Kasalarla dolu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar bulundu

    "Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçiyor"

    'AB bütün kalmalı'

    Enflasyonda yine farklı rakamlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz’e hapis cezası
    Şükrü BULUT

    Dindarlarımız Ramazan’a hürmet ve saygı gösteriyorlar mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alkolikler Yeşilay’ı sönük bıraktı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Hizmette öncelik mesleği korumaktır
    Genel

    Suudi Arabistan: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini kesinlikle reddediyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Reçete Bediüzzaman’da
    Süleyman KÖSMENE

    İslâmın köprüsü: Zekât
    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük düşmanımız kim?
    Sami CEBECİ

    Türk Devletleri Teşkilâtı ve İslâm birliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.