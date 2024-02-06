Ey ahâli, bizim gözlerimiz ne zaman açılacak!?

Fıkrayı biliyorsunuz:

Eski komünist SSCB’de ilkokul öğretmeni, yaz dönüşü öğrencilerinden birer hatıra anlatmalarını ister. Birisi, “Öğretmenim, bizim kedi yedi yavru doğurdu, yedisi de komünist!” “Aferin yavrum, bir hafta sonra müfettiş gelecek, aynen anlatırsın, tamam mı?” Müfettiş gelir. Öğretmen öğrencinin kalkıp bir hafta önceki kedi hatırasını anlatmasını ister. Öğrenci kalkar, “Öğretmenim, bizim kedi yedi yavru doğurdu, yedisi de demokrat!” Haydaaa; başta öğrentmen herkes şoke!.. “Nasıl olur, bir hafta öyle ‘yedisi de komünist’ demiştin; öyle değil mi çocuklar?” “Evet, öğretmenim, ama, kedilerin gözleri açıldı!”

Bugün, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin sene-i devriyesi. İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan 2023’te, “Hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin” şeklinde açıklamıştı. Eski bakan ve İstanbul AKP Belediye Başkan adayı Murat Kurum, “130 bin ölü verdik!” diye ağzından kaçırmış!

Ey ahali, “Duyduk duymadık!” demeyin! Bu yalanlarla nereye gidiyoruz? En üst makamı işgal eden, “Camia beni aldattı!” Bir müddet sonra, “Ne aldanan olduk ne aldatan!” 2015 seçimlerinde: “Uçağımız havada! “15 sene önce-biz gelmeden önce buzdolabı yoktu, fırın yoktu!” (Ve onu alkışlayan ve oy veren emeklilerin hepsi bunları 30-40 seneden beri kullanıyordu!)

Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde vaatleri: “Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.” 2023’te enflasyon fırladı, ekonomi, adalet, eğitim çöktü! İşte vaadi: “2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı ‘Türkiye Yüzyılı’yla 2024’le birlikte başlatıyoruz!” Buyurun cenaze namazına! Pek, bu yalanların anlamı ne?

“Hem madem hulfülvaad ve hilâf ve kizb ve aldatmak, en çirkin bir haslet ve naks ve kusurdur.”1 “İfâ-i vaad” vaadde bulunanın, siyasetçinin güvenirliliğini, işin ehl-i olduğunu, taahhüdünü yerine getirdiğinin gösterir. “Hulfü’l-vaad ise, izzet, iktidar, güç ve ilim sahibi olmadığını gösterir. “Zîrâ, hulfü’l-vaad ya cehilden, ya aczden gelir.”2 “Yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayanlara, yalanlara kananlara, aynı delikten kerrat ile ısırılanları yazık oldu ve millete de yazık oldu! Kedilerin gözleri bir haftada açılıyor; bizim gözlerimiz ne zaman açılacak ve hakiki mümin olacağız?

Dipnotlar:

1-Asây-ı Mûsâ, s. 222.;

2-Sözler, s. 77