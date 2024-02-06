"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Ey ahâli, bizim gözlerimiz ne zaman açılacak!?

Ali FERŞADOĞLU
06 Şubat 2024, Salı
Fıkrayı biliyorsunuz:

Eski komünist SSCB’de ilkokul öğretmeni, yaz dönüşü öğrencilerinden birer hatıra anlatmalarını ister. Birisi, “Öğretmenim, bizim kedi yedi yavru doğurdu, yedisi de komünist!” “Aferin yavrum, bir hafta sonra müfettiş gelecek, aynen anlatırsın, tamam mı?” Müfettiş gelir. Öğretmen öğrencinin kalkıp bir hafta önceki kedi hatırasını anlatmasını ister. Öğrenci kalkar, “Öğretmenim, bizim kedi yedi yavru doğurdu, yedisi de demokrat!” Haydaaa; başta öğrentmen herkes şoke!.. “Nasıl olur, bir hafta öyle ‘yedisi de komünist’ demiştin; öyle değil mi çocuklar?” “Evet, öğretmenim, ama, kedilerin gözleri açıldı!”

Bugün, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin sene-i devriyesi. İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan 2023’te, “Hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin” şeklinde açıklamıştı. Eski bakan ve İstanbul AKP Belediye Başkan adayı Murat Kurum, “130 bin ölü verdik!” diye ağzından kaçırmış!

Ey ahali, “Duyduk duymadık!” demeyin! Bu yalanlarla nereye gidiyoruz? En üst makamı işgal eden, “Camia beni aldattı!” Bir müddet sonra, “Ne aldanan olduk ne aldatan!” 2015 seçimlerinde: “Uçağımız havada! “15 sene önce-biz gelmeden önce buzdolabı yoktu, fırın yoktu!” (Ve onu alkışlayan ve oy veren emeklilerin hepsi bunları 30-40 seneden beri kullanıyordu!)

Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde vaatleri: “Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.” 2023’te enflasyon fırladı, ekonomi, adalet, eğitim çöktü! İşte vaadi: “2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı ‘Türkiye Yüzyılı’yla 2024’le birlikte başlatıyoruz!” Buyurun cenaze namazına! Pek, bu yalanların anlamı ne?

“Hem madem hulfülvaad ve hilâf ve kizb ve aldatmak, en çirkin bir haslet ve naks ve kusurdur.”1 “İfâ-i vaad” vaadde bulunanın, siyasetçinin güvenirliliğini, işin ehl-i olduğunu, taahhüdünü yerine getirdiğinin gösterir. “Hulfü’l-vaad ise, izzet, iktidar, güç ve ilim sahibi olmadığını gösterir. “Zîrâ, hulfü’l-vaad ya cehilden, ya aczden gelir.”2 “Yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayanlara, yalanlara kananlara, aynı delikten kerrat ile ısırılanları yazık oldu ve millete de yazık oldu! Kedilerin gözleri bir haftada açılıyor; bizim gözlerimiz ne zaman açılacak ve hakiki mümin olacağız?

Dipnotlar: 

1-Asây-ı Mûsâ, s. 222.; 

2-Sözler, s. 77

Okunma Sayısı: 55
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze 122 gündür İsrail saldırısı altında - Gazze'deki soykırımda 27 bin 478 Filistinli katledildi

    Ortak ATM gibi

    İşgal varken demokrasi olmaz

    Ye’is (ümitsizlik) kapısı - Kapanması gereken kapılar - 8

    Yüz binler Gazze için yürüdü

    Hayati ilaçlar temin edilemiyor

    Siz de hapiste olabilirdiniz

    Asıl onu değiştirmek lazım

    Türkiye dün yaptı, yarın da yapar

    Erdoğan Mısır’a gidecek

    İsrail, 120 günde 12 bin çocuk katletti

    Bize oy vermediniz, hizmet alamadınız

    İsrail, 121 gündür saldırıyor

    Asgari ücrette Avrupa’nın dibindeyiz

    Deprem bölgesi 1 yılda 57 bin kez sallandı

    Yarıyıl tatili bitiyor

    Dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

    Normale dönmekten çok uzağız

    Çorumlu süt üreticisi: Hep zarar, hep zarar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşemeden göçmek...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zafer AKINCI

    6 Şubat depremleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem ve Laikliğin yıldönümü
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gece Mirac Gecesi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey ahâli, bizim gözlerimiz ne zaman açılacak!?
    Faruk ÇAKIR

    Deprem yaraları derin
    Muhammet ÖRTLEK

    ABD ve İngiltere’nin Husiler’e saldırıları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.