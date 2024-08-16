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16 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Haydi anne-babalar şimdi de aşı-ı imân takvimi!

Ali FERŞADOĞLU
16 Ağustos 2024, Cuma
Bebek ve çocuklar için aşı ve takvimi çok önemli. Her ebevyn buna dikkat eder, etmek zorunda! Zira, aşı, bebek ve çocukları pek çok hastalığa karşı korur.

Karma aşı (difteri, boğmaca, tetanos) 2, 4 ve 6. aylarda başlanır. 18 aylık, 3 yıl sonra, 6 yaştan büyüklere ise sadece Difteri ve Tetanos aşısı uygulanabilir. Bu aşılar çok önemli ve takvimlerine uyarak yapılmasına dikkat edilir!

Hiçbir ebevyn, yalnızca sözlü, “Biz verem aşısına (BCG) inanıyoruz!” deyip bir kenarda durmaz, mutlaka o inancını hayata, fiiliyata, pratiğe geçirir. Bu aşılar gibi “imân, Kur’ân, ahlâkı” aşıları hem dünya huzur ve mutluluğu hem de sonsuz hayat için çok çok elzem değil mi? İmân aşısı ne zaman yapılır? Daha bebek anne karnında iken helal yiyerek, içerek, helal konuşarak, helal davranarak aşı başlar. Zira, bebek anne karnında annenin etkisi altındadır!

“Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur: "Neden imanımı terbiye-i İslamiye ile kurtarmadınız?” 1

Çocuk üç yaşında iken tüm kelimeleri ve dili öğrenir. Öyle ise, Esma-i Hüsna aşısı yapmalı. Kitap okuyarak aşılamalı. Siz namaz kılarak namaz aşısı yapmaya başlarsınız, 7 yaşında başlamalı.

Risâle-i Nûr, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye tefsiri olarak insanı ruhlar âleminden alarak, anne rahminden, sebavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden ebede kadar olan yolculuk ve istasyonlarda geçireceği safhaları anlatır, izah ve ispat eder. Dolayısıyla Risale-i Nur, tam bir hayat bilgisi, memat bilgisi dersleri ve aşılarıdır.

Aile, millet ve vatan için de, “Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır (aşıdır), Risale-i Nur, sadece iman dersi değil, içtimaî ders de verir. Risale-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına her türlü cereyana karşı koyar. Risale-i Nur, herkese ihtiyacı olanı vermek esastır.”2

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası, Enst./inter., s. 39.; 2-Hizmet Rehberi, s. 22, 110.

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