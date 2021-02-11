Her vatandaş kendisine iftira edenleri mahkemeye vermeli!

İftira, “Bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak, bilerek yükleme, kara çalmadır.” Basit iftira suçuna 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası (TCK md. 267/1) verilir.

Keza, “ayrımcılığın” yanı sıra “nefret suçu” da cezayı mucibtir. Nefret suçu işleyen bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılır. Masum bir öğrenciyi, “terörist, vandal, barbar” diye suçlamak “terörist grupların üyesi” gibi lanse etmek “iftira, bühtan, yalan, su-i zan, gıybet, itibar cellâtlığı!” değil midir?

Peki bu kadar suçları işleyene ne ceza verilmeli? Eğer makam-mevki sahibi ise, iftira serbest mi, caiz mi yoksa! İslâm’da iftira, “büyük günahlardandır!” Halife, padişah, devlet reisi kim işlerse işlesin cezalandırılır. Zira Kur’ân adaleti bunu gerektirir.

Benî Mahzûm kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının cezalandırılmaması için Resulullah’a (asm) söylemek Üsâme İbni Zeyd’den başka kimse cesaret edemez, dediler.

O da söyleyince “Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?” diye sordu; sonra ayağa kalktı ve halka şöyle dedi: “Sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler: Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıverirler, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, elbette onun da elini keserdim.“ (Buhârî, Enbiyâ 54 vd.)

Buyurunuz İslâmın 1500 sene önce vaz’ ettiği muhteşem cihanşümul hukuk sistemi:

“Sual: Gayr-ı müslimlerle nasıl müsavi olacağız?

“Cevap: Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve gedâ birdir. Acaba bir şeriat, karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tâzibinden men etse, nasıl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet, İmam-ı Ali’nin (ra) âdî bir Yahudi ile muhakemesi ve medâr-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hıristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 66)

Görelim ey İlahiyatçı, hukukçu, ilim ve fikir ehli, tarikat ve cemaat önderi, “dindar siyasalcı/siyasal dindarlar” İslâma bağlılığınızı göstermenin zamanı.

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti müstebit eder” tesbitine masadak olmamak için “teröristlikle” suçlanan masum her vatandaş iftiracıları adalete teslim etmeli!