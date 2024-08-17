İktidar vahşi kapitalizmi ‘dindar ekonomi’ diye yutturuyor!

İktidar istibdata, despotizme, tahakküme büründü, “dindar“ diye göründü!

Enflasyon ve zam dalgası aileleri perişan etmiş. Buna buldukları kılıf ne dine, ne dindarlığa, ne insanlığa sığar: “Bütün dünyada enflasyon ve fiyatlar arttığı için Türkiye’de de artıyor!” Oysa, dünyada doğalgaz (Rahmangaz) yüzde 32 düşmüş, Türkiye’de yüzde 38 artmış! Yalanlarıyla toplumu oyaladılar, boyaladılar! “Bir tane hakikat, bir harman hayalâta müreccahtır (tercih edilir).”1

Türkiye’de üretilen yağ-peynir, domates soğan, fındık, incir, üzüm, kayısı gibi sebze, meyve, anormal derecede yükseltilmiş! Bu siyaset ve “Bu medeniyet-i hazıra, beşerin yüzde seksenini meşakkate, şekavete atmış; onunu mümevveh saadete çıkarmış; diğer onu da, beyne beyne bırakmış...”2 “Yalancı, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayan bu iktidar da vahşi kapitalizmi uyguluyor; dindar ekonomi diye yutturuyor!

Peki, “Yalan olarak hamiyet maskesini takınan bazı herifler”e gerekli ikazlar yapılmayacak mı? Halen kaldıysa, ey iktidar ve AKP muhibleri! Size ne oluyor ki, bu yalanları halen alkışlıyorsunuz? Bilmiyor musunuz, duymadınız mı mı ki: “Yol ikidir: Ya sükut etmektir (susmaktır); çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır (doğruluk, dürüstlüktür); çünkü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hassası, sıdktır. Bütün kemalata isal edici, sıdktır. Ahlak-ı aliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslamın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kabe-i kemalata isal eden sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren (üstün kılan), sıdktır. Muhammed-i Haşimi Aleyhissalatü Vesselamı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır.”3

Bu kadar yalanlar yetmedi mi? “Hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır. ‘Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez.’4 Millet uyanmış; mugalâta ve cerbeze ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye (kamuoyu) ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır. Ve hakikat meydana çıkacaktır, inşaallah.”5

Zirâ, “Yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan meşrutiyet (demokrasi) fâsiddir.”6

Dipnotlar:

1-Mektubat, Enst./intr., s. 457.; 2-Sünûhat, s. 119.; 3-İşâratü’l-İ’câz, s. 93.; 4-Keşfü’l-Hafa, 1:127; 5-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 51.; 6-Age., s. 41.