İman gücü hissedilir

İman gücüne, bir bütün olarak bakıldığında insanın ömrünü uzattığını söylemek de mümkün.

Bu ilk bakışta, abartılı bir ifade gibi görülebilir. Unutmayalım ki, bu tesbit tıp ilmi tarafından da yapılmıştır.

Prof. Dr. Nurselen Toygar, “Kanser dahil her hastalıkta doktor ve ilâç yüzde 20, kişinin hayat isteği ise yüzde 80 etkilidir’’ demiş. 1

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın uzun yaşamanın sırları arasında şu maddeler yer alıyor.

Gülmek bir taraftan stres hormonlarının düzeyini azaltıyor, diğer taraftan vücudun tabiî savunma mekanizmalarını ve bağışıklığı güçlendiriyor.

Fırsat bulursanız, öğle vakti yarım saati geçmeyen uyku da çok yararlı. (Güneş doğduktan sonra, öğleden 45 dakika sonraki süre içinde uyunan bir miktar uykuya, Sünnet literatüründe kaylûle denir. Tıpçıların da üstadı Hz. Peygamber (asm), bizzat bunu uygulayarak, “Gündüz orucu için sahur yemeğinden, gece ibadetine kalkmak için kaylûleden yararlanın” tavsiyesinde bulunur. 2

Anne ve babanıza, akrabalarınıza yakın olun, onlarla sık sık görüşün.

Hangi yaşta olursanız olun, yeni bir şey öğrenmeye bakın. Meselâ bir müzik aleti çalın veya yeni bir dil öğrenin. (İlim, beşikten mezara kadar devam eder…)

Araştırmalara göre, iyimser olanlar yani hayata pembe gözlüklerle bakanlar karamsarlara göre 12 yıl fazla yaşıyor, unutmayın. (İman tevekkülü, tevekkül teslimi, teslim iki dünya mutluluğunu verir.)

Sigara ve alkol içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın. (Alkol açıkça haram.)

Düzenli olarak ibadet edenler daha uzun yaşıyorlar. Duâ etmek stresi ve sıkıntıları azaltarak kalp hastalıkları ve kansere karşı koruyuculuk sağlıyor. 3

Prof. Küçükusta’nın saydığı maddelerin geri kalanları da dolaylı olarak iman, tevekkül ve ibadetle ilgilidir.

Dipnotlar:

1. Prof. Dr. Nurselen Toygar, Yeni Asya, 23.05.2007; 2- İbni Mâce, Sıyâm, 22; Feyzü’l-Kadîr, 4; vd. 3. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Star gazetesi, 30.03.2007.