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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

İnançsız ders kitaplarını kim yazdırıyor?

Ali FERŞADOĞLU
22 Kasım 2019, Cuma
Okullar, eğitim müfredatı şüphe ve vesvese yayıyor. İşte çarpıcı örneklerden yalnızca birisi:

“Tabiatçı, evrimci, Allah’ın adını anmayan, ama tabiatı Tanrılaştıran ders kitaplarını kim yazdırıyor? 

6. sınıf Fen Bilimleri kitabında tabiat tanrılaştırılıyor: ‘Buz 0°C’ta erimeye başlar. Yeterince ısı aldığında yine 0°C’ta ve aynı kütlede suya dönüşür… Buz kütleleri, yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olduğu için donma gerçekleştikçe su yüzeyine çıkar. ‘Doğanın canlılara yaptığı bu güzel sürpriz’ çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.” (6. Sınıf Fen Bilimleri, s. 135.) Doğanın Tanrı kabul edildiği anlatım bir istisna değil…

“Ateizm propagandası yapan kitaplarla ‘dindar nesil’ yetişmez.” (Ali Erkan Kavaklı, Akit, 13 Haziran 2019)

Evet, çocuğumuzun okulunu değiştirsek de, sokaklar, takıldığı yerler şüphe ve vesvese yağdırıyor. Sokaklardan kaçıp eve gelse televizyon, internet / sosyal medya, cep telefonları saçma sapan fikirler yayıyor. Adeta inançsızlık bombardımanına tutuyor çocuklarımızı, gençlerimizi, hepimizi.

Bunlardan kurtulsak, şeytan ve nefis bu soruları yoldan çıkarmaya çalışıyor! Akrep, yılan sokmalarına karşılık panzehir sunmamız gerekiyor. Hem de, Deccalizm / Süfyanizmin kolları, “ifsat, zındıka, dinsizlik, mason komiteleri” desise-i şeytaniyeleriyle insanlığı fesada veriyor.

“Herbir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannas, altı hutuvatıyla âlem-i İslâmı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, fiilî propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor.” 1 

Çağımızın Ye’cüc ve Me’cüc’leri olan bu ifsat ve ahlâksızlık komiteleri, “Hatta bazı genç talebelere, hevesatlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar.” 2

Dolayısıyla, önce nefsimizi, sonra neslimizi, çoluk-çocuğumuzu muhafaza için her türlü gayret ve tahşidatı yapmak zorundayız. Ki, Kur’ân’da mealen şöyle emredilmiyor mu?

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır.” 3 

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, Hutuvat-ı Sitte, s. 449.

2- Emirdağ Lâhikası, S. 109.

3- Tahrim Sûresi, 6.

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