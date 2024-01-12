İnsanlığa faydası dokunan gayr-i müslim ebediyen Cehennemde mi kalacak?

Herkes bilir ki, dünyevi her makam-mekâna bile girmenin şartları var. İmtihanı kazanmayan okula, resm-i gayr-i resmi işe girebilir mi?

İsyan eden, hukukları çiğneyenler hepse atılmıyor mu? Peygamberimiz (asm), “İman etmedikçe Cennete giremezsiniz.”1 buyurmuş; rükünlerini, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayrına, şerrine inanmandır.”2 diye sıralamış. Cennetin pasaportu, vizesi imandir... Müebbet Cehennemden kurtulmanın yolu iman.

Şu kâinatın Halık’ı sonsuz adalet, merhamet ve şefkat sahibidir. İnsanlığa faydası dokunup hizmet edenleri ebedî (müebbet) Cehennemde kalmalarına nasıl müsaade eder?” Cevap:

“Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir ya ademe (yokluğa, hiçliğe) gidecektir veya dâimi bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun, velev cehennem de olsa ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir hükümdür. Zira adem şerr-i mahz (sırf şer ve çirkin) olduğu gibi, bütün musibet ve mâsiyetlerin de merciidir. Vücut ise velev cehennem de olsa hayr-ı mahzdır (mutlak hayırdır). Maahâzâ kâfirin meskeni cehennemdir ve ebedî olarak orada kalacaktır.”3 Hatırlatalım: “Türk Ceza Kanununun 47. maddesine göre; “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder…” Aklı başında, şuuru yerinde her mahkum, idam olmak istemez; çok ağır şartları da olsa, müebbet hapsi tercih eder. Dünyada milyonlarca müebbet mahkum buna delildir.

Bediüzzaman şöyle devam eder: “Fakat kâfir kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise (hak etmişse) amelinin cezasını çektikten sonra ateş ile bir nevi ülfet (alışkanlık) peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları âmal-i hayriyelerine (iyi işlerine) mükâfeten şu merhamet-i İlâhiyeye mazhar olduklarına dair işârât-ı hadisiye (hadis-i şeriflerin işareti) vardır.”4

İslamiyet’ten haberi olduğu hâlde, îmân etmeyen, fakat insanlığa faydası dokunan gayri müslim mucit veya hayırhahlar dünyada yapmış oldukları faydalı işlere mükâfat olarak-tabir yerinde ise-F tipi ağır Cehennem hepsinden “yarı açık cezaevine” alınır! (Yarı açık cezaevi dıştan koruma personeli bulunmayan, ancak firara karşı engelleri olan cezaevleridir. Mahkumlar serbestçe dışarı çıkamaz.) “Cehenneme gitse de yine Cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten hâlk edebilir. Kışta bazı yerde baharı hâlk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî cehennemi, hususî bir nevi cennete çevirebilir.”5 İşte İlâhi adalet ve şefkat ve merhamet!

Dipnotlar:

1-Müslim, İman, 93.;

2-Müslim, İman, 1.;

3-İşârâtü’l-İcâz, Enst./intr., s. 81.;

4-Age., 82.; 5-Mektûbât, s. 376.