İstifa için ıstıfa etmeliyim!

Hile ve ifsadât üzerine dönen hâl-i hazır medeniyet ve siyasetinizden istifa edi-yorum, gıll u gışından ıstıfa ediyorum!

Üstad Bediüzzaman’a (ra) ittibaen istifa ediyorum, ki demiş: “Medeniyetten istifam, sizi düşündürecek. Evet, böyle istibdat ve sefahete ve zilletle memzuç medeniyete, bedeviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet, eşhası fakir ve sefih ve ahlâksız eder.”1 Türkiye dahil İslâm âleminde uygulanan sefih medeniyetin-den istifa ediyorum! Çünkü, bu “Medeniyet-i hâzıra, beş menfì esas üzerine teessüs etmiştir:

a. Nokta-i istinâdı, kuvvettir. O ise; şe’ni tecâvüzdür. (Güçlü olan haklıdır. Sonucu tecavüz!)

b. Hedef-i kasdı, menfaattir. O ise; şe’ni tezâhümdür. (Zahmetten zahmete sokuyor.)

c. Hayatta düsturu, cidaldir. O ise; şe’ni tenâzü’dür. (Sonuç, herkes biri biriyle müthiş bir boğuşma, çekişme, didişme içinde!)

ç. Kitleler mâbeynindeki râbıtası, âheri yutmakla beslenen unsûriyet ve menfì milliyettir. O ise; şe’ni, müthiş bir tesâdümdür. (çarpma, çarpışma, tokuşmadır. Sonuç, ırkdaş, akraba, parti-daşını desteklediğinden çatışma, kavga çıkıyor.)

d. Câzibedar hizmeti, hevâ ve hevesi teşcî (nefsi arzu, istek ve geçici istekleri, günahlara cesaretlendiriyor) ve arzuları tatmindir. O hevâ ise insanın mesh-i mânevîsine (ahlâk ve karakterinin çirken şekle dünüşmesine) sebeptir.”2

Materyalist felsefe, kapitalizm, Kemalizm, insanı insanî özelliklerden uzaklaştırıp hayvanî, behimî duyguların pençesine attığından istifa ediyorum! Sûreten insanlık, medenîlik altında nice gayr-ı insanîlikler yaşattığından istifa ediyorum! Ferdî ve sosyal hayat bütünüyle felç; aile ve akrabalık bağları, komşuluk münâsebetleri, insânî değerler yardımlaşma, sevgi ve fazileti dumura uğrattığından istifa ediyorum!

Ve medeniyet-i hakikiye dehalet ediyorum! Zira, “Hakikî medeniyet, nev-i insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i nev’iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu nokta-i nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir.”3

Hal-i hazır medeniyetten istifa edebilmem için önce menfi ruh/duygulardan ıstıfa etmeli!

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 55.; 2-Hutbe-i Şâmiye, Enst./intr, s. 128.; 3-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 55.