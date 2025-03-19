Kadere iman eden, kederden kurtulur

● Tutarız Allah için orucu, olsa da yakıcı, zemheriden yorucu!

● Şükür ki, memlekette sığır (inek, öküz, manda) kalmadı; ithal ediliyor!

● Övgüde de yergide de sevgide de ol dengede!

● Şükür Yârân’a, yine kavuşturdu rânâ Ramazan’a; geliriz inşaallah insafa, iz’âna!

● Bir büyük baş yönetici çiğ çiğ konuşunca başımıza çığ, çığ olarak düşer!

● Dizileri dövmeyen, yani, “emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i an’ilmünker” ile demokratik tepkiyi göstermeyen-saç-başını yolar, dizlerini döver!

● Ey “dindar siyasalcılar/siyasal dinciler!” döktürdünüz sahte inciler, dini âlet ettiniz ey kinciler!

● Cahil olmaz ârif, kaba olmaz zarif; onursuz olmaz şerif!

● “Başıma bir şey gelir!” korkusuyla susarsan çok susarsın! “Su, su!” diye inim inim inlersin!

● 22 yıldır iktidar ve çevrelerinin “diş işleri” (ekonomi), “dış işleri”, “düş işleri” tıkır tıkır işlesin diye kahir ekseriyetin berbat oldu tüm işleri!

● Yüksek ruhlu insanlar adalet, orta ruhlular atalet, betalet, alçak ruhlular istibdat, rezalet, melâmet peşinde!

● Öyle bir zamana geldik ki, yüz kızartıcı suç işleyen övülür, terfi ettirilir; dürüst dövülür, tenzil-i rütbe ile kovulur!

● Bu dehşetli Deccal/Süfyan fitne-fesadı zamanında, birkaç yıllık dünya saltanatı için vâli mi, ebedi saltanat için velî mi olacaksınız!

● Aman Allah’ım arkadaş için için yanıyor! Zira, ağzından, burnundan dumanlar geliyor!

● Şedit ihtiyaçlar, açlar varken; 2., 3., 5. sefer Umre’ye giden zümreye Allah merhamet etsin!

● En büyük düşman İsrail-ABD, Rusya mı; “cehalet, fakr-u zaruret ve ihtilâf” mı? Asya münafıkları ve Avrupa zalimlerini başımıza musallat eden bu üç, iç, aç düşmanlar değil mi?!

● Âr, âr olalı böyle bir hayâsızlık görmedi -sözüm ona- dindirlar iktidar olalı!

● Tekbiri getirip alalım tedbiri, silinsin hepimizin maddî-manevî kiri!

● Hüznün ilâcı kadere imân etmeyen kedere boğulur!

● Tüm inkırazlara rağmen Yeni Asya 56 yıldır Hakka boyun eğdi, Kur’ân ona yâr oldu; “sebat, metanet, sadakat, istikamette” Risale-i Nur hem pusula hem mihenk hem ayar oldu!

● 18 Mart fikri hür, şükrü hür, zikri hür olanların destanıdır!