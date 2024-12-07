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Kemoterapi, fizyoterapi ve Nûr-u terapi!

Ali FERŞADOĞLU
07 Aralık 2024, Cumartesi
Bir kardeşimiz, “Kemoterapi tedavi görenlere hangi sureler okunmalı?” diye sordu.

Tıpta çok çeşitli tedavi usulleri var. Bazıları kemoterapi, radyoterapi, fizyoterapi, vs’dir. Terapi; zihnin, beyin merhaleleri ve duyguları anlamlan-dırmayı sağlayan, psikolog ve danışan arasında işbirliğiyle tedavi sürecine denir.

Sebepleri yaratan Allah’ın (cc) tabiata, tabiatımıza koyduğu fıtrî şeriata kanunlara uymak farzdır! Buna hakikî tevekkül denilir: “Esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü, o zaman Cenab-ı Hakk’ın hikmet ve meşietiyle kâinatta vaz edilen nizama karşı bir temerrüd [inat, diretme] çıkar.”1 Ve keza, “Hâzık [uzman], mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır.”2 Hastalıklar aynı zamanda mânevî, ruhî, bedenî, ilmî, teknolojik icat, keşif, gelişme ve tekâmül vesilesidir. Bir de Nur-u terapi var:

1. Terapi seansı: Bu terapi zihnimiz, beynimiz ve düşüncelerimizde şöyle başlamalı: “Hastalık bazılara bir ihsan-ı İlâhîdir, bir hediye-i Rahmânîdir!” Ey hasta, “Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor.”3

2. Terapi seansı: “Ey şekvâcı hasta! Senin hakkın şekvâ değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder.”4

3. Terapi seansı: “Ey maraza müptelâ hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı İlâhîdir, bir hediye-i Rahmânîdir.” -Lem’alar, s. 208.; İlaahir… Özellikle Hastalar Risalesi tam tedavi seanslarıdır…

Okunacak sure ve dualara gelince, iki ayet-i kerimenin meâlleri şöyledir: “Biz Kur’ân’dan mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz...”5 “İman edenler için Kur’ân bir hidayet rehberi ve bir şifadır.”6 Rahmet maddî, şifa manevî cephemize bakabilir.

Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Fatiha suresinin Kur’ân kadar sevabı vardır.”7 “İhlâs suresi Kur’ân’ın üçte birine eşittir.”8 Şu halde, herhangi bir sure, özellikle üç İhlâs bir Fatiha bir hatim sevabı ve bir hatimlik şifa alır!

Dipnotlar:

1-İşârâtü’l-İ’caz, Enst./intr., s. 28.; 2-Lem’alar, s. 219.; 3-Lem’alar, s. 207.; 4-Lem’alar, s. 258.; 5-İsra Suresi, 82.; 6-Fussılet Sûresi: 44.; 7-Buharî, Tefsîru Sûreti: 1:1, 15:3, vd.; 8-Tirmizî, Sevâbü’l-Kur’ân: 10, 11., vd.

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  • Arda Yıldız

    7.12.2024 00:04:07

    Allah razı olsun Ali abi. Çok çok güzel bir yazıdır.

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