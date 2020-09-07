Korona bitecek mi?

Kanmayalım, korolanmayalım, kendimizi de aldatmayalım: Süper aşı bulunsa da koronavirusu kolay bitmez. Zira, aşısı, tedavisi, ilâcı bulunan mikrop ve hastalıkların neredeyse hepsi devam ediyor.

1918’de Türkçe’de “İspanyol nezlesi” denen gribin adı bugün “kuş gribi” olmuş. Aşısı bulundu, ama devam ediyor.

1957-1958’deki Asya gribi 4, 1968-1969’daki Hong Kong virüsü 2 milyon kadar kişinin ölümüne sebep olmuş. Aşısı bulun- du, ama devam ediyor.

1960’ın HIV’nin aşısı bulunmuş. 2017’de 940 bin ölüm ve 1,8 milyon yeni HIV enfeksiyonu vak’ası tesbit edilmiş. Bugün, 36,9 milyon HIV’li!

Tansiyon, kalb, sinir/beyin hastalıkları, depresyon vs., gibi hastalıkların ilâçları bulunmuş; de- vam ediyorlar!

Bütün hastalıklara;

- Asıl ilâç tedbirdir: Temizlik/hijyen (gusül ve abdeste) dikkat ve devam; fizikî mesafe, maske, gerektiğinde karantina…

- Asıl ilâç tevekküldür: Çünkü, herşey O’nun elinde ve “O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hâsılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın.” (En’am Sûresi, 59) Korona da O’nun askeri.

- Asıl ilâç merhamet ve adalettir: “Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide Sûresi, 8)

- Asıl ilâç zulmetmemek, demagog, riyakâr yöneticileri desteklememektir: “Bir de sakın zulme- denlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur.” (Hud Sûresi, 11/113)

- Asıl ilâç haddi aşıp günahlara girmemektir:

Zira, koronavirüs dahil “Belâ ve musîbetlerin; bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir. Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevî huzur vermektir.” (Bediüzzaman, Lem’a lar, s. 18)

Demek ki, hastalıkların asıl aşısı manevidir, moral gücünün yüksek tutulmasıdır, ümittir.

Ancak, şifayı Şafii Hakikî’den bilmek, vehim ve asabiyete kapılmamadan aşı caiz:

“Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider. (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 219)

Malımızı, aklımızı ve sağlığımızı koronadan koruyalım!