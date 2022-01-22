Masumlara işkence edenler...

Dünya Sağlık Örgütü “kötü madde bağımlılığını” şöyle tarif eder:

“Vücuda girdiğinde davranışsal, ruhsal ve beden üzerinde değişikliklere sebep olan, psikoaktif madde; merkezi sinir sistemini etkileyerek beynin fonksiyonlarını değiştiren algıda (idrakte), duyularda, davranışlarda, bilinçte (şuurda) ve ruh halinde değişikliklere sebep” olan kimyevî madde tutkunluğu.” (https://www.yesilay.org.tr)

İktidar ve yandaşlarının bilhassa son beş senedir masumlara bile yaptıkları zulüm, yolsuzluk, rüşvet, lüks hayat düşkünlüğü yüzünden din kardeşlerinin mallarına el koymak gibi haller ancak “dünyevilik, makam, şan, şöhret” haline gelmiş. Yani masum kadınları, çocukları, yaşlıları hapse atmak, ailelerini perişan etmek nasıl bir müptelâlıktır?

Bu siyasî fanatikler “zevk ve lezzet mübtelâsı, bağımlısı” olduklarından kârlarını başkasının zararında görüyor, önüne çıkan bütün engelleri gayr-i meşrû yollarla yok etmeye çalışıyor! Sanki, “Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesinden” (Münâzarât, internet, s. 37) olması gibi parçalama, ezme bağımlısı olmuş! Evet, bir bağımlılık olan sadistlik acımasız davranışlar sergileme eğilimidir. Sadizm aynı zamanda duygusal zulüm kullanımını, başkalarını korku kullanarak kasıtlı olarak manipüle etmeyi ve şiddetle meşgul olmayı da ihtiva eder.

İnsan kardeşlerini parçalayacak kadar niçin ve nasıl canavarlaşır? “Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 481) Kalb, muhabbet, merhamet, şefkat, yardım, diğergamlık, isar gibi hasletler yerine kin, nefret, öfke, haset, düşmanlık üretir!

Bu lüks hayat, hubb-u cah, tama bağımlısı, müptelâ, tiryakisi-ekserisi yönetici ve yardakçılarıdır-olanlar kâinatta tecelli eden Âdil ve bu ismin gereği Kahhar, Cebbar, Muntakim, Şedidü’l-İkab isimlerinden bihaber. Zira, “merkezi sinir sistemleri asıl fonksiyonunu kaybetmiş, algıda, idrakte, duyularda, davranışlarda, (şuurda) ve ruh hallerinde sapmalar” olmuş; dehşetli akıbetlerini düşünemiyorlar. Allah hepimize basiret versin bağımlılıklardan muhafaza etsin.