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11 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

“Müslümanlara bir sorum var!”

Ali FERŞADOĞLU
11 Ocak 2024, Perşembe
Sosyal medyada, “Müslümanlara bir sorum var! Diyelim ki ateist bir bilim adamı kanser ile tüm hastalıkların tedavisini buldu; milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Sayısız iyilik ve yardım yaptı. Bu adam sırf Müslüman olmadığı için sonsuza kadar cehennemde mi yanacak?” şeklinde bir video paylaşıldı. Bu çok basit, daha zorlarını sorabilirsiniz! Önce şu tesbiti birlikte yapalım:

Diyelim ki, birisine ücret karşılığında yüklü para verip, “Şu yiyecek, içecekleri alın, getirin!” dediniz. Size, “çok güzel ampül, avize, vs.” getirse ne yaparsınız? Tazmin ettirir, mahkemeye verir cezalandırırsınız! Bu, akıl, mantık, hukuk ve bilimin de gereğidir değil mi? Cenab-ı Hak, ateist mucidlere, “Alın size Cennetle değiştiremeyeceğiniz kıymetli hayat; dünyalar verseniz alamayacağınız akıl, sevgi, şefkat, korku, hırs, inat gibi müspet-menfi duygular; alın paha biçilmez ağız, dil, el, ayak, göz, kulak… gibi yüzlerce organ; alın sayısız sebze, meyve, yiyecek, içecek… Dünyaya gidin, “İman, yani Esma-i Hüsna’yı-ki, herbir fen bir esmaya dayanır-sıfatların tecellilerini gözlemleyin, tefekkür ve teşekkür edin; gelin!” Onlar, “İşte ne güzel ampuller getirdik, ilaçlar keşfettik, milyonlarca insana yardım ettik!” deseler ne olur? Veya birisine yemekler, ballar ikram etseniz; “Bunlar da bir şey mi, teşekkür, meşekkür yok, sen de bir hiçsin!?!” deyip gözünüzün önünde yere çalsa, size hakaret etse, “Madem ampül getirdin, çok kişiye yardım ettin; hakaretlerine devam et; sana daha çok yemek vereceğim!” der misiniz? Basit hırsıza birkaç ay, büyük suç işleyen ağır ceza; cinayet, hatta beş-on cinayet işleyene ağırlaştırılmış müebbet (ebedi, ömrünün sonuna kadar) ceza verilmez mi?  

“Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennemde hapis nasıl adalet olur?”  

“Sene 365 gün hesabıyla, bir dakikada katl, 7 milyon 884 bin dakika hapis iktizası kanun-u adalet iken, bir dakika küfür bin katl hükmünde olduğundan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adam, kanun-u adaletle, 57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene, beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur. Elbette ‘Halidine fiha/Orada ebedî olarak kalacaklardır.’1 adalet-i İlâhî ile veçh-i muvafakati bundan anlaşılıyor. Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, lâakal, zâhirî âdete göre, on beş sene maktulün hayatını selb eder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, bin bir esmâ-i İlâhîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve kemâlâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdâniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan, kâfiri, bin seneden ziyade esfel-i sâfilîne atar, Halidine’de hapseder.”2  

Ve hangi vicdan, “bebek, çocuk, genç, kadın, ihtiyar, hasta…” binler, milyonlar insanı vahşice katledenleri ve destekçilerini affeder ve “Zalimler için yaşasın (müebbet) Cehennem!” demez! 

Dipnotlar: 

1-Nisâ Sûresi, 4:169.; 

2-Lem’alar, Enst./inter., s. 275.; 

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