"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sefih medeniyet kadınları diri diri gömmüyor mu?

Ali FERŞADOĞLU
08 Mart 2025, Cumartesi
“Kadın Hakları”nın “H”sine uymayan, sefih medeniyet mensupları, özellikle böyle özel günlerde “İslâm kadınları eziyor!” diyerek iftira kampanları açar ve propagandalara girişir! Tarih ne diyor:

“Asr-ı Saadetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten ar ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi! Asr-ı Saadette İslamiyetin doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslâmiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular.”1 

Bugün farklı mı? Sefih medeniyet anlayışı bilhassa kadınları ağır iş hayatı, reklam, fuhşiyat çukuruna diri diri gömmemiş mi? Batıda kadını kocaları tarafından bir meta görülürken, İslâm, kız ve kadınları lâyık oldukları mevkie çıkarmış hak ve hürriyetlerini en ince noktalarına kadar sıralamış. Peygamberimiz (asm), kız çocuğunu omuzuna almış, camiye kadar gitmiş ve o vaziyette hutbeye çıkarmıştır! Kadının ilim öğrenmesi için büyük tahşidatlar, teşvikler yapmıştır. 

“Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli.”2 sözü kadının fıtratıyla ilgili temel ve esas rolünü üstlenmesini gerektirir. Zira, Peygamberimiz (asm) zamanında hanım Sahabîler sosyal hayatın içinde idiler. Savaşa hemşire olarak ordunun geri hizmetleri için katılırlardı. Hz. Ömer (ra), bir kadını pazara zabıta olarak vazifelendirmişti. Ve buna benzer başka vazifeler alan hanım Sahabîler de vardı. 

Yalnız Ezvac-ı Tahirat denilen Peygamber hanımlarına evde kalmaları emri onlara mahsustur. Çünkü, onlar bu ayetin gereğini yerine getirirken, hanım Sahabîler sosyal hayatın içinde idi. Ki, zengin ve malı olan kadının bunlarda tasarruf ve ticaret hürriyeti vardır. Kadın meşru dairede sosyal hayatın içinde bulunabilir: “Maişet derdi için, serseri, ahlâksız, Frenkmeşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle, köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nevinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız.”3 Kadının evdeki ana rolü de şöyle belirlenir: “Kadının-aile hayatında müdir-i dahilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan-en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise, bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir… Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir.”4

Dipnotlar: 

1-İşârâtü’l-İ’caz, s. 194.; 2-Sözler, s. 813.; 

3-Lem’alar, s. 324.; 4-Age., s. 318-319.

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denenmiş denenmez

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

    Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden ABD'ye: Zalimin yanında yer almayın

    İktidarın gündemi siber, halkın gündemi biber

    Bizdeki gıda enflasyonu savaşın yıktığı Filistin’de yok

    Süreç, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmeli

    Muğlak ifadeler keyfî uygulamalara yol açar - Siber Güvenlik Kanun teklifine tepkiler büyüyor

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu - Türkiye'den hangi üniversiteler listede yer aldı?

    Kur'ân İslamiyet'in özü ve kaynağıdır - Caner Kutlu, Süleyman Kösmene - Ramazan Özel-5

    Kur'ân İslamiyet'in özü ve kaynağıdır - Caner Kutlu, Süleyman Kösmene Ramazan Özel-4

    Müslüman ülkelerin sessizliği İsrail’i cesaretlendiriyor

    Halk, PKK’nın silâh bırakacağına inanmıyor

    Çin: Gazze, Filistinlilere aittir

    Alo 170, on binlerce "mobbing" şikayetiyle arandı

    Sekizinci test uçuşunda da parçalandı
    📷

    Doğu Türkistan'da Çin işkencesi - Oruç, Teravih ve diğer ibadetler yasaklandı!

    MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerekmektedir

    Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

    Alman Piskopostan Ramazan tebriği

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sefih medeniyet kadınları diri diri gömmüyor mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil ve hür bir üniversite
    Cevher İLHAN

    “Süreç”teki “siyasî operasyon!”
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bahar kokulu Ramazan...
    H. Muharrem OKUR

    Nurlar’la dinleyerek meşgul olmak
    Mehmet ÇETİN

    Gerek var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek
    Faruk ÇAKIR

    Çözüm yolu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.