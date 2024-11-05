Siyasî dirayet, diplomasi, “belâğat ve cezâlet”

Çağımızın en büyük silâhlarından birisi her yere giren teknolojidir.

Teknoloji de fen, sosyal, belâğat ve cezâlet ilimlerinin mahsulüdür. Müslümanlar Kur’ân ve Sünnet-i seniyyenin de ilm-i siyasetinden bîhaber olduklarından bilhassa “siyasal dinci/dindar siyasalcılar”, içtimâî, siyasî stratejiler geliştiremedikleri gibi hem iç ,hem dış siyasette bocalıyor; ahlâk, hukuk, ekonomi ve siyaseti de çökerttiler!

Halbuki, âhirzamanda, “Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir. Ulûm ve fünûnun (ilim ve fenlerin) en parlağı olan belâgat (muha-tabın anlayacağı ve gerektiği tarzda söz söyleme sanatı) ve cezâlet (ahenkli ve mantık silsilesini takip eden ince ölçülmüş, biçilmiş tesirli ifade), bütün envâıyla âhir zamanda en mergub (en rağbet edilen) bir sûret alacaktır.”

Belağat ve cezâlet, yalnızca edebiyatçı ilim adamları ile şairlere has değil. Mesleklerin bütün dallarına, içtimaî, siyasî ve toplumun tüm katmanlarına, basın-yayın (medyanın) her çeşidi ve halka kadar inmiştir. Uydu, radyo, tv, internet, takvim, gazete, dergi, müzik, sinema, film, tv, telefon, internet ağı ve sosyal medyadan belîğ ve cezîl bilgi yağıyor!

Peygamberimizin (asm) “Beyanın bir kıs-mında sihir vardır”2 diyerek bir kısım sözlerin büyüleyici bir tesire sahip olduğunu vecîz bir üslûpla belirtir. Evet, Kur’ân yüksek belâğat ve cezaletiyle ahir zamanın en büyük, en etkileyici malzemesini sunuyor!

İşte diplomasi de “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı” hakikatini gerçekleştiriyor! Çağımızın siyaseti, ince diplomasisi bu minval üzerine gidiyor.

“Türkiye’nin kalkınması ve çağdaş mede-niyet seviyesine gelmesi için okuması, araştırması ve kelime haznesini geliştirme-sinden geçmektedir. Resmî rakamlara göre İngiltere’de 12 yıl eğitimden geçen çocukların ders kitapları 71 bin kelime ile yazılmaktadır. Bu rakam Japonya’da 40 bin, İtalya’da 32 bin. Türkiye’de 6-7 bin arası!”3

Cebinizde ne kadar para varsa o kadar alış-veriş yapabilirsiniz. Beyninizde ne kadar kelime ve mefhum varsa, o kadar fikrî, ilmî, dinî gelişmeleri takip ve istihdam edersiniz! Kelime hazineniz ne kadar genişse, o nisbette ilmî, fikrî, teknolojik gelişmeler yaparsanız!

Risâle-i Nûr, İslâm âlemi için engin, zengin ve keşfedici kelime ve kavramlar hazinesidir!

Dipnotlar:

1-Sözler, Enst./intr., s. 239.; 2-Buharî, Nikâh, 47; Ebû Dûvûd, Edeb, 87.; 3-https://www.cumhuriyet.edu.tr/haber/7056.