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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Size ne oluyor?

Ali FERŞADOĞLU
09 Ocak 2023, Pazartesi
14 Ağustos 2001’de kurulan AKP’nin kuruluşunda yer alan, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı gibi makamları üstlenen birçok isim ya istifa etti, ya ihraç edildi ya da ‘istenmeyen adam’ ilan edildi!

Bu dehşetli vesayet kıyımını halen destekleyen safdillere sormalı: Siz, AKP’yi en mahrem ve en üst makamlarında bulunanlardan daha iyi mi tanıyorsunuz?! Ki, AKP’nin vesayet partisi olduğunu biz değil, kurucuların da söylüyor: “Vesayetin kölesi bir yönetim anlayışıyla 28 Şubat’tan daha hukuksuz ve adaletsiz bir sistem inşa edildi. Keyfi idare istibdat ve zulüm getirdi.” (Kemal Albayrak, Yeni Asya, 3.1.2023.) 

Zaten, AKP Ergenekon’cuların, yani, Kemalistlerin büyüttüğü, kolladığı, iktidarda tuttuğu bir vesayet partisi olduğu, Washington American Üniversity İslâm Araştırmaları Kürsüsü Başkanı rahmetli Prof. Dr. Şerif Mardin de söylemişti: “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır” ve Prof. Dr. Kemal Karpat, “Erdoğan Kemalizmin ömrünü uzattı” (https://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/akp-ve-kemalizm-kim-kimin-omrunu-uzatiyor_527527) Doğu Perinçek: 2014 yılından beri Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor, Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor; ordu, polis, sanayici, Vatan Partisi… (https://www.indyturk.com/node/73551/röportaj/doğu-perinçek) Ki, AKP de, ANAP gibi 28 Şubat darbe-i münafıkanenin ürünüdür. 16 Ocak 1998’de Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasıyla Fazilet Partisi altında tekrar birleşti ve 22 Haziran 2001’de kapatıldı. Ve AKP’nin önü açılmış oldu. Şimdi, birkaç isim dışında AKP kurucularından kimse kalmadı… 

AKP, icraatlarıyla tam bir Kemalist partisi olduğunu fiilen de gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada, milleti düşünmediğini yüzde yüzleri aşan enflasyonla da gösterdi. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, adam kayırmacılık, kutuplaştırma, dindarların dindarlara, ailelerin ailelere, cemaatlerin cemaatlere kırdırılması ve en önemlisi yıllardan beri süre gelen adaletsizlikler Kemalizmin icraatlarıdır! İşte istibdadın mahiyeti: 

“Suâl: ‘Demek istibdat hayvaniyetten gelmedir?’ Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. (Münâzârât, internet, s. 37.) Ve artık “çıkarcı ve safdillerin” dışında büyük bir çoğunluğun gözü açılmıştır! Görünen o ki, Kemalizmin vesayetindeki AKP gidici! 

O halde, ey safdil bazı dindarlar size ne oluyor!

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