Toplum; hür fikir ile gelişir

İptidaî de olsa bugünkü formattaki ilk gazetenin, MÖ 1750’lerde çıkarıldığı söylenir.

Oysa, basın-yayın, medya, ediplik, yazarlık, gazetecilik, habercilik, “Habir, Mürsil, Rab, Mütekellim” başta olmak üzere sair Esma-i Hüsna’ya dayanır. İlk haberci 10 sayfa indirilen Hz. Adem’dir (as). Hz. Şit 50, Hz. İdris 30, Hz. İbrahim’e (aleyhimusselam) 10 sayfa indirilmiştir.

“Kıssa”, Hz. Adem’den (as) başlayıp hatemü’l-enbiya olan Hz. Muhammed’e (asm) kadar olan kavim ve milletlerle ilgili yaşanmış doğru, ibretli haber ve hikâyeleri demektir. Kur’ân’nın yaklaşık üçte biri “kıssa”lardır. “Yer yüzünü gezin, dolaşın, gözlerinizi açın, görün, gözlemleyin, ibret alın!” ve “Önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” mealinde onlarca ayet bu hususu nazara verir.”1

114 sureden birisinin ismi “Kalem Suresi”dir. Peygamberimiz “Şüphesiz ki Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Allah-u Teâlâ kaleme, ‘Yaz!’ dedi. ‘Rabbim ne yazayım?’ ‘Kıyamet saatine kadar olacak her şeyi yaz! dedi.”2

Edebiyat, yazmak ve gazeteciliğin özü ve gücü, “Elbette nev-i beşer [insanlık], âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir[...] Ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat ve cezâlet [ince ölçülmüş, biçilmiş tesirli ifade], bütün envâıyla ahirzamanda en mergub [istenen, rağbet edilen] bir suret alacaktır. Hatta, insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını; cezalet-i beyandan [anlatımda kelimelerin düzgün dizilişinden doğan güzellik] ve en mukàvemetsûz [karşı konulmaz] kuvvetini, belâgat-ı edâdan [üslup ve ifadedeki belâğattan] alacaktır.”3

“Yazmak, mektup, sayfa, kitap, elçi” gibi onlarca kelime de tebliğ, irşad ve iletişimle ilgilidir. Keza, Peygamberimiz (asm), vahyi, mektuplarla zamanın kral ve reislerine de tebliğ etmiştir. Bediüzzaman, lâhika ve mektuplar ile tebliğ dersini de Rasulullah’tan (asm) almıştır. Gazete çıkarma teşebbüsünde bulunmuş, savaş çıkınca akim kalmıştır. Günlük bir lâhika, bir mektup olan Yeni Asya’nın gücünün farkına varmalıyız artık! İşte tarih şahit: Millet hür haber, hür ve doğru basın-yayın ile gelişir, ilerler!

Dipnotlar:

1-Âl-i İmran Suresi: 137.; 2-Ebu Davud, 4700; Tirmizî, 2244; Ahmed bin Hanbel, Müsned 5/317 No 23081.; 3-Sözler, s. 296-297.