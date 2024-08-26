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26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yalanlarla nereye?

Ali FERŞADOĞLU
26 Ağustos 2024, Pazartesi
Ülkeleri yalanlarla idare edip ihya edeceklerini sanan veya zannettirmeye çalışan “Bazı rüesa (reisler, yöneticiler) ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden”lere ne denir? Yani, reislik, başkanlık iddiasında bulunan gayretkeş, hamiyet iddiası güden ve fedakârlık taslayanlar!

Yalanın insanlığı fesada verdiğini, İslâm âlemini zehirlediğini duymadığınız mı? İstimal edeni aşağıların aşağısına atan, ulvî ahlâkı öldüren yalanın, insanlığın ortaklaşa reddettiği çirkin bir huy olduğunu bilmiyor musunuz? 

İyice anlamalıyız ki, “Yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsit”tir.1 Yani, bozgunculuk, fesat sokma üzerine tesis edilen isimden ibaret meşrutiyet (demokrasi) fasittir, bozuktur.

Bediüzzaman (ra), yalancılığın psiko-sosyal boyutlarını şöyle nazara verir: “Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılık… Dalkavukluk ve tasannu’, alçakça bir yalancılık... Nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılık.. Yalancılık ise, Sâni’-i Zülcelal’in kudretine iftira etmek”2 olduğunun farkında değil misiniz? “Yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid’alara taraftar olmaktır.”3 

Şu prensipleri de asla unutmayınız:

“Biz ki hakikî Müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz.”4 “Fıtrat-ı beşeriyede, yalana yalan demek bir meyl-i arzusu vardır. Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için, can ve mal ve peder ve vâlidelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip, sıdk ve hak için fedai”5

Bediüzzaman, “Yalancılık ve insanları aldatma üzerine kurulu tarafgirâne ve muannidâne siyasetçilikten; hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren ve ahlâk-ı rezileyi sebebiyet veren yalancılığın”, gaddar, menfanfaat üzerine dönen canavar siyasetten uzak durmak gerektiğini ifade eder. “Siyasetin gaddar düsturu ile yapılan tarafgirliklerin meydana getirdiği zulümleri” nazara vererek, gerek talebelerini, gerekse siyasetçileri ikazlarına devam etmiştir.”6

İngiliz filozof, avukat, hukukçu, bilim ve devlet adamı ve yazar Francis Bacon (22 Ocak 1561 - 9 Nisan 1626); “Yalancı, Allah’a karşı gelen, fakat insanlardan korkan bir ahmaktır” der.

Yalanlarla, “dünyada zarar, berzahda azab, ahirette düşman bazı yalancı dostları” bulur!

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 41.; 2-Asar-ı Bediiyye, s. 374.; 3-Barla Lâhikası, s. 178.; 4-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 39.; 5-Mektûbât, s. 121.; 6-Beyanat ve Tenvirler, s. 13.; 7-Mektûbât,  s. 402.

 

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